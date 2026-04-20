¿Falta de autoridad? Critican a Katia Itzel García por permitir excesiva confianza de Gignac

El empate entre los Rayos del Necaxa y los Tigres UANL en la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 dejó mucha tela de donde cortar, pero no precisamente por lo ocurrido con el balón. La atención de la opinión pública se centró en la figura de Katia Itzel García, quien fungió como la árbitra central en el Estadio Victoria. Pese a su reciente nombramiento para la justa mundialista, la silbante enfrentó una ola de señalamientos debido a la forma en que gestionó la autoridad frente a la máxima estrella del equipo regiomontano: André-Pierre Gignac.

Katia Itzel García en el Necaxa vs Tigres. Mexsport

Lo que para algunos resultó una escena curiosa de "fair play", para los expertos y aficionados más exigentes representó una preocupante pérdida de jerarquía en el campo de futbol. La tensión escaló cuando el atacante europeo comenzó a interactuar con la jueza de una manera que pocos jugadores se atreven con otros silbantes de la Primera División.

EL "CHÓCALAS" QUE ENCENDIÓ LAS REDES SOCIALES

El primer momento de fricción ocurrió al minuto 52, tras una jugada confusa en el área del guardameta Ezequiel Unsain. Originalmente, García señaló un saque de banda para los locales, pero tras los airados reclamos de los visitantes y una consulta con su asistente, rectificó para otorgar un tiro de esquina a la escuadra felina. La polémica surgió justo después, cuando Gignac se aproximó a la silbante para pedirle que le "chocara las manos".

Este gesto de complicidad desató la furia en redes sociales y mesas de análisis. Muchos consideraron que Katia Itzel García permitió una familiaridad excesiva que rompió con la distancia institucional que debe existir entre un juez y un competidor. La crítica principal radicó en que, bajo las mismas circunstancias, otros futbolistas habrían recibido una amonestación por el simple hecho de invadir el espacio personal de la autoridad de esa manera tan informal.

¿BROMA O FALTA DE RESPETO AL TIEMPO AGREGADO?

La situación no mejoró hacia el final del cotejo. Con el marcador igualado y la intensidad al máximo, el cuerpo arbitral decidió añadir nueve minutos de compensación. Fue ahí donde el francés volvió a la carga; aprovechó la apertura mostrada previamente por la silbante y, entre risas visibles, le solicitó que agregara dos minutos más al tiempo agregado ya establecido.

Aunque García mantuvo el gesto serio y no cedió al capricho del galo, el hecho de que un jugador se sintiera con la libertad de "negociar" el cronómetro de forma tan relajada dejó una mala imagen para el gremio arbitral. Los detractores aseguraron que este tipo de conductas de André-Pierre Gignac solo ocurren porque percibe una falta de mano dura. Mientras la Liga MX avanza hacia la Liguilla del Clausura 2026, el debate sobre si existe un trato preferencial o una falta de carácter por parte de la silbante mundialista sigue encendiendo los ánimos en el entorno deportivo nacional.