Martinoli y Luis García podrían narrar a la Selección Mexicana en Netflix

La posibilidad de escuchar a Christian Martinoli y Luis García narrando partidos de la Selección Mexicana en Netflix ha comenzado a tomar fuerza tras recientes declaraciones de ambos comentaristas.

Luego de que se diera a conocer que la plataforma adquirió los derechos de torneos como la Copa Oro y la Nations League de Concacaf a partir de 2027, surgió la incógnita sobre quiénes estarán a cargo de las transmisiones, y los nombres de la icónica dupla de TV Azteca no tardaron en aparecer.

Durante el podcast Farsantes con Gloria, Martinoli reveló que ya existen acercamientos para una posible negociación con Netflix, aunque dejó claro que su situación contractual con TV Azteca sigue vigente.

Posiblemente la gente de Netflix, me han informado, que quieren negociar con el Doctor García para que vaya y transmita de forma, digamos, temporal los partidos de la Selección Mexicana. Estamos en eso, estamos arreglando las cosas con Azteca, estamos en una situación de contrato con Azteca, con Rafa Rodríguez que es nuestro supremo, con el Pollo (Rodolfo Ramírez) que es nuestro director, con Benjamín que es el mero, mero", explicó Martinoli.

Por su parte, Luis García aseguró que cualquier decisión se tomaría en conjunto, manteniendo la dupla que los ha convertido en una de las más populares del futbol mexicano. Además, adelantó que existen conversaciones para proyectos a largo plazo, lo que podría incluir más de un ciclo mundialista.

Y también del Mundial Femenil. Estamos muy contentos las cosas van caminando bien. Ya estamos en negociación de ocho años que vamos a cerrar próximamente. Para estar otra vez dos ciclos mundialistas y podemos platicar por su puesto con nuestros jefes y decirles a Netflix, hay un pedazo de pastel que podamos compartir”, mencionó el apodado Doctor.

De concretarse, la llegada de Martinoli y García a Netflix representaría un cambio importante en la forma de consumir futbol en México, llevando una de las narraciones más reconocidas de la televisión abierta a una plataforma de streaming global.