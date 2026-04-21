Gianinna Maradona declara en juicio: "La manipulación del equipo médico fue absoluta y horrible"

En una jornada cargada de tensión y dolor, Gianinna Maradona brindó un testimonio desgarrador ante los tribunales de San Isidro, Argentina. Entre lágrimas, la hija del Diego denunció negligencia médica que rodeó los últimos días de su padre y describió el impacto emocional que le provocó la pérdida del astro del futbol mundial.

Gianinna sostuvo que la decisión de trasladar a Diego Armando Maradona a una vivienda en Tigre fue basada en falsas promesas. Según su declaración, la familia aceptó la internación domiciliaria bajo la garantía de que sería la mejor alternativa tras la neurocirugía realizada el 3 de noviembre de 2020.

Sin embargo, la realidad que encontró en la casa de convalecencia fue drásticamente distinta, pues no se contaba con los insumos básicos para una emergencia ni existía el control constante de signos vitales prometido que requería el caso. Además, a pesar de la gravedad del cuadro, no había una unidad de traslado en la puerta.

Dalma Maradona, la hija mayor del astro argentino, también asistió a la relatoría. AFP

Durante la audiencia, la hija menor de Claudia Villafañe fue tajante al señalar a los responsables directos del cuidado de su padre. "Confié en estos tres seres que lo único que hicieron fue manipularnos y dejar a mi hijo sin abuelo", afirmó, refiriéndose al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

"La manipulación fue absoluta y horrible", sentenció Gianinna ante la justicia, subrayando que el equipo médico presentó un escenario de seguridad que nunca existió.

Maradona, campeón del mundo en México 86, falleció el 25 de noviembre de 2020. Gianinna confesó la profunda depresión que atravesó tras la noticia. En un momento de extrema vulnerabilidad, relató que el duelo la llevó a perder el deseo de continuar: "No había una noche que no me acostara y pidiera que me llevara con él, que yo no quería vivir más".

En el Estadio Diego Armando Maradona, en Nápoles, siempre se recuerda a su héroe. AFP

El juicio continúa su curso para determinar si la modalidad de atención fue apropiada o si se incurrió en un homicidio simple con dolo eventual, una figura legal que complica seriamente la situación de los ocho imputados en la causa que podrían ser enviados a 25 años de prisión, según los expertos que han dado seguimiento al caso.