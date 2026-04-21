¡Águilas "Gamers"! Club América y PAC-MAN refuerzan su alianza en este 2026

El Club América anunció la expansión de su alianza con PAC-MAN en este 2026, en una estrategia que busca fusionar el futbol con la cultura pop y el gaming para ofrecer nuevas experiencias a sus aficionados.

Esta colaboración forma parte del plan del club para conectar con distintas generaciones, aprovechando la popularidad de uno de los videojuegos más icónicos de la historia y su alcance global dentro del entretenimiento digital.

Show en el Estadio: ¡Más que un partido!

Como parte de esta nueva etapa, el América implementará activaciones especiales en días de partido, donde los asistentes podrán disfrutar de dinámicas temáticas, contenido exclusivo y ambientaciones inspiradas en el universo de PAC-MAN. La intención es transformar la experiencia en el estadio en algo más interactivo, extendiendo el espectáculo más allá del terreno de juego.

Armaduras de colección: Gaming y fútbol en un solo jersey

Además, la alianza contempla el lanzamiento de mercancía de edición limitada, incluyendo jerseys y artículos coleccionables que combinarán elementos visuales del clásico arcade con la identidad azulcrema, generando un atractivo tanto para aficionados del futbol como del gaming.

Con este tipo de iniciativas, el Club América refuerza su posicionamiento como una de las marcas deportivas más innovadoras de la región, apostando por experiencias inmersivas y colaboraciones estratégicas que amplían su alcance global rumbo a eventos como el Mundial de 2026.