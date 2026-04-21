Venta concretada del Atlas; el 1 de julio iniciarían los nuevos dueños

La venta del Atlas de Guadalajara fue concretada y se espera que en los próximos días se anuncie quiénes son los nuevos dueños de los Rojinegros. Actualmente, los dirigidos por el argentino Diego Cocca ocupan la séptima posición del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El periodista Raymundo González indicó en redes sociales sobre la venta concretada. “Este martes hubo reunión con todo el personal de Atlas, todos. El dueño de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragori les informó que la venta ha sido concretada. No les informó el nombre, pero se espera que en los próximos días se haga público el que será el próximo mandamás de los Rojinegros”.

El 1 de julio podrían entrar en función los nuevos dueños del Atlas Mexsport

Asimismo, señaló que se espera que, a partir del 1 de julio, los nuevos dueños entren en operación.

En el pasado mes de abril, se dio a conocer que el grupo de empresarios estadunidenses X Impact tenía interés en adquirir al Atlas. Incluso, estuvieron en La Academia AGA para conocerla y seguir con las negociaciones.

Con anterioridad, se conoció el interés de varios sectores para comprar al Atlas Mexsport

Asimismo, en marzo de este año, se filtró que la venta del Atlas se produjo entre Grupo Orlegi y José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Beisbol, así como con otros empresarios. Una transacción que rondó en 250 millones de dólares.

En 2025, la Federación Mexicana de Futbol celebró el anunció que realizó Grupo Orlegi sobre el inicio de un proceso para explorar la transición ordenada del Atlas.

El Alto Comisionado de la Liga MX, Mikel Arriola, confirmó que Atlas, propiedad de Grupo Orlegi, ha iniciado formalmente un proceso para su venta total.

En diciembre de 2025, Mikel Arriola, Alto Comisionado de la Liga MX, señaló que el Atlas informó a la Asamblea de Dueños que estaba en un proceso con un banco de inversión ordenado para efectos de llevar a cabo la venta en el proceso de revisión y recepción de ofertas.

Con este movimiento, Grupo Orlegi terminaría con la multipropiedad, donde sólo se quedaría con el Santos Laguna.