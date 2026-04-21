Chivas llega inspirado a Aguascalientes: ¿dónde ver al Rebaño Sagrado contra el Necaxa?

El Estadio Victoria será el escenario de un enfrentamiento crucial en la recta final de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX, cuando el Necaxa reciba a las Chivas del Guadalajara. Este duelo, correspondiente a la Jornada 16, es fundamental para ambos equipos en sus aspiraciones de clasificación. Los Rayos, con posibilidades de alcanzar la liguilla. El Rebaño Sagrado, con el liderato del torneo en sus manos.

Por un lado, el conjunto del Guadalajara llega en un gran momento, afianzado en la cima de la tabla general con 34 puntos tras golear 5-0 a Puebla. Los dirigidos por el estratega argentino Gabriel Milito buscan sellar el liderato, a falta de dos fechas.

Por su parte, los Rayos del Necaxa se encuentran en la posición 11 y necesitan sumar, pero dependen de una carambola de resultados, para colarse a la fase final del certamen. El Necaxa vienen de empatar 1-1 con los Tigres de la UNAL, en la Jornada 15.

El historial reciente favorece los partidos con acción en ambas porterías. Las tendencias indican que en los duelos previos se ha cumplido la predicción de más de 2.5 goles y que ambos equipos anotarán en los últimos enfrentamientos.

El pronóstico más contundente es una victoria para el Rebaño Sagrado. La predicción sugiere un marcador de Necaxa 1-3 Chivas, con la visita llevándose los tres puntos del Estadio Victoria.

Ya en tierras hidrocálidas. X: @Chivas

Además, una buena noticias para el Guadalajara es que para este compromiso en Aguascalinetes recuperarán a una de sus piezas importantes del torneo, pues Richard Ledezma superó sus problemas musculares y está en la convocatoria del estratega Milito tras perderse los últimos dos compromisos. La recuperación de Ledezma también es una gran novedad para la Selección Mexicana, pues el jugador nacido en Phoenix está en el radar del estratega del Tri, Javier Aguirre, cuando restan pocos días para que se anuncien a los convocados al Mundial 2026.

¿Dónde ver el Necaxa-Chivas?

Fecha: miércoles 22 de abril de 2026

Horario: 21:05 horas, tiempo del Centro de México

Estadio Victoria, Aguascalientes

Transmisión: ViX, Claro Sports y Canal 7