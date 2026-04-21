Victor Wembanyama entra en el protocolo de conmoción y es baja para el Juego 2 de playoffs de la NBA

El astro de los Spurs de San Antonio, el pívot francés Victor Wembanyama, ingresó al protocolo de conmoción y fue descartado para el resto del Juego 2 del enfrentamiento de primera ronda de los playoffs contra los Trail Blazers de Portland este martes. La noticia fue reportada por ESPN.

La lesión de Wembanyama ocurrió durante el segundo cuarto del partido. Su rostro golpeó la duela mientras recibía una falta en una jugada de penetración.

La baja de Wembanyama es un revés significativo para los Spurs en este crucial Juego 2, y su estado de salud será monitoreado siguiendo los procedimientos del estricto protocolo de conmoción de la NBA.

Tras superar lesiones en la pantorrilla y la rodilla a principios de año, Wembanyama se ha consolidado como candidato al MVP de la temporada. El astro galo contribuyó a que San Antonio lograra su primera temporada con 60 victorias desde la temporada 2016-17, con promedios de 25 puntos, 11.5 rebotes, 3.1 asistencias y 3.1 tapones por partido.

Fue nombardo Jugador Defensivo del Año (DPOY) de la NBA. Además, se convirtió en el primer jugador que recibe votación unánime y en el más joven, a sus 22 años, en lograrlo. Wemby recibió los 100 votos posibles para el primer lugar, superando a finalistas como Chet Holmgren y Ausar Thompson. Ésta es su tercera temporada al hilo en que lidera el casillero de los tapones. Se convirtió en el primer jugador de los Spurs en ganar el premio desde que Kawhi Leonard lo hiciera en dos campañas consecutivas (2014-15 y 2015-16).

Victor Wembanyama intenta recuperarse tras el fuerte golpe recibido. Reuters

La sola presencia de Wemby altera el juego ofensivo de los rivales. Según la NBA, los oponentes lanzaron un 8.7% peor de lo habitual cuando el francés era el defensor más cercano. Además, los Spurs permitieron 10.2 puntos menos por cada 100 posesiones cuando él está en la duela en comparación con cuando descansa.