Super Bowl LX: el desfile de los campeones de los Seahawks atrae a casi un millón de personas

Los Seahawks volvieron a casa con el Trofeo Lombardi y la ciudad respondió como si el calendario marcara feriado perpetuo. Este miércoles, desde las 10 am (12 pm hora del centro de México, Lumen Field se convirtió en antesala de una procesión que tiñó de azul y verde el corazón urbano hasta la sombra del Space Needle.

El convoy partió alrededor de las 11:30 am. Recorrió la Cuarta Avenida desde South Washington Street hasta Cedar Street. En los autobuses, El quarterback Sam Darnold saludaba con la mano en alto. AJ Barner chocaba palmas con la primera fila. Julian Love levantó el Lombardi como si quisiera que cada ventana del downtown lo reflejara. “Quiero que toda la ciudad vea este trofeo”, dijo el jugador de origen mexicano . La respuesta fue un rugido acompasado por el clásico “Sea-HAWKS” que bajaba y subía como oleaje. También hubo coro dedicado a Mike Macdonald, con un “Mike, Mike, Mike” que el entrenador dirigía con gesto cómplice.

Fiesta en el estadio

El marcador 29-13 apareció en la pizarra del estadio durante la ceremonia previa de 45 minutos. Afuera, un trombón callejero atacaba “We Are the Champions” mientras los primeros equipos de limpieza aguardaban su turno. Horas después, Parques y Recreación acordonó Denny Way y camiones municipales retiraron barricadas. Quedaron montones de confeti, cinta amarilla y latas vacías como huellas de una fiesta cívica que la policía describió sin incidentes mayores. “He estado muy feliz”, resumió la portavoz Jennifer Sullivan. No hubo arrestos, confirmó la oficina del fiscal del condado de King.

La euforia abrió otra discusión menos festiva. ¿Cuántos fueron en realidad? Días antes, el equipo habló de entre 750,000 y un millón. El departamento de transporte mencionó más de 750,000. Salud Pública citó un millón de personas en las calles. El origen, según el Centro de Información Conjunta, fue Seafair, organizador del desfile, cuya solicitud estimó 850,000. La ciudad no realiza conteos directos y la Asociación del Centro de Seattle recurrirá a datos de movilidad de teléfonos celulares con resultados en tres días.

La ruta cubrió unos 3.7 kilómetros, equivalentes a 3660 metros, por lo que muchos estiman que el público rondó los 700 mil.

En 2014, tras otro título, las estimaciones oficiales hablaron de 700 mil a un millón. Expertos independientes que analizaron imágenes aéreas redujeron entonces la cifra a un rango de 250,000 a 450,000.

Seattle celebró a sus campeones con orden y fervor. El debate sobre la multitud seguirá algunos días más, quizá hasta que los datos móviles pongan cifra final. Lo que no admite discusión es la escena de Love alzando el Lombardi y una ciudad entera mirándose en ese reflejo metálico.

Ganan los negocios

Mientras que los Seahawks ganaron el Super Bowl LX, los negocios de la ciudad esmeralda ganaron durante el desfile.

Jess Heitmann, gerente del Uptown Espresso e en el barrio Belltown, suele llegar a las 5:30 a. m. y atiende a su primer cliente alrededor de las 6:00 o 6:30 p. m. El miércoles, cuando llegó a las 4:30 a. m., unas 30 personas la esperaban en la puerta.

Hitmann, una tienda siempre popular, tuvo un éxito explosivo. A primera hora de la tarde, su sistema de pagos indicaba que ya habían realizado el 433% de las ventas del martes.

El centro de Seattle empezó a vibrar el miércoles por la mañana antes de la celebración de trofeos previa al desfile en el Lumen Field. Antes del inicio de los eventos , los negocios locales atendieron a montones de aficionados vestidos con la indumentaria azul y verde de los Seahawks .