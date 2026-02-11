El Estadio Monterrey bajo la mira: Perros robot patrullarán el Mundial 2026 para cazar delincuentes

El futuro de la seguridad deportiva camina en cuatro patas mecánicas. Las autoridades de Guadalupe, colindante con la capital industrial de Nuevo León, presentaron una flotilla de perros robot que blindarán el Estadio BBVA, rebautizado como Estadio Monterrey, durante la Copa del Mundo 2026.

Con una inversión superior a los 2 millones de pesos, el Ayuntamiento de Guadalupe adquirió cuatro dispositivos cuadrúpedos equipados con cámaras de alta definición y visión nocturna. Estos autómatas no buscan reemplazar al factor humano, sino actuar como una avanzada tecnológica en situaciones de alto riesgo, permitiendo que la policía municipal evalúe amenazas antes de exponer la integridad de sus elementos.

En una demostración realizada este miércoles dentro del inmuble, uno de los robots sorteó obstáculos en un entorno controlado, transmitiendo video en tiempo real a un grupo de oficiales. La capacidad de estos dispositivos para incursionar en lugares peligrosos y emitir órdenes mediante altavoces integrados redefine la vigilancia y prevención del delito en eventos masivos.

El alcalde Héctor García enfatizó que el objetivo primordial es cuidar la integridad física de los agentes. Durante el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, el coloso de la Silla albergará cuatro partidos, convirtiéndose en un epicentro de atención internacional donde la seguridad de los aficionados será la prioridad absoluta.Innovación bajo la lupa

La implementación de estos robots cuadrúpedos ha generado un debate sobre la eficiencia del gasto público en tecnología táctica. Sin embargo, las autoridades sostienen que la capacidad de anticipar incidentes en las inmediaciones del Estadio de Rayados justifica la partida presupuestaria, posicionando a Monterrey como una sede a la vanguardia en operativos de seguridad.

Características

Alcance: Vigilancia perimetral y respuesta en zonas de difícil acceso.

Equipamiento: Sensores térmicos y comunicación bidireccional.

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y tres países anfitriones.