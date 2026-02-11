Cruz Azul le echa ojo al Parque Bicentenario

Si no puede conseguir terrenos para sus utopías, y menos para las 200 mil viviendas que prometió construir en su sexenio, de dónde piensa Clara Brugada sacar las hectáreas que le prometió al Cruz Azul para construir su estadio en la CDMX.

Hace un par de semanas, Brugada —portando la playera de los cementeros— recibió al presidente del Consejo de Administración de La Máquina, Víctor Velázquez, para hablar de lo que sería la nueva Casa Azul en la ciudad; ambos dijeron que pronto habría noticias.

A los cementeros les urge tener su propio estadio, incluso hace no mucho surgió la posibilidad de construirlo en Naucalpan, pero la 4T no quiere que el equipo abandone la ciudad, pues es un club con muchos seguidores que les podrían generar simpatías.

Ante ello, Clara hizo una más de sus promesas en materia de reserva territorial, que se suma a la oferta de las 200 mil viviendas de interés popular, lo que significaría unas 28 mil por año. ¿Alguien ha visto las primeras?

También prometió 100 utopías en su sexenio, lo que arrojaría un promedio anual de al menos 16. ¿Dónde están esas obras que transformarían el espacio público de la capital?

Ahora viene lo de Cruz Azul: ¿o les está mintiendo también, o es verdad que —como circula en redes— les ofreció los terrenos del Parque Bicentenario, ubicado en la exrefinería 18 de Marzo, que en 2010 Felipe Calderón convirtió en el segundo pulmón verde de la ciudad?

Ese parque, con 55 hectáreas, fue parte de un ambicioso proyecto de remediación ambiental, que incluyó la limpia de suelos y agua contaminados por hidrocarburos, convirtiendo el área en un espacio recreativo, basado en cinco ejes: naturaleza, agua, viento, tierra y sol.

Ubicado entre las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, cuenta con un lago artificial de cuatro hectáreas, orquideario, ciclopista, áreas deportivas, skate park, museo, auditorio; es uno de los esfuerzos de rehabilitación ecológica más importantes de la ciudad.

Pocas transformaciones urbanas en la Ciudad de México han sido tan significativas como la del Parque Bicentenario, con un jardín polinizador, creado especialmente para atraer mariposas, abejas, colibríes y otros agentes vitales para el equilibrio ecológico.

Cuenta también con un humedal artificial que cumple funciones ecológicas fundamentales, como la filtración de aguas pluviales y la creación de hábitats para aves migratorias.

Nadie cree que Clara se atreva a cederlo a un equipo de futbol, por muy importante que sea, porque la ciudadanía se le vendría encima. Otra opción que se maneja para los azules es Iztapalapa; quizá en la Sierra de Santa Catarina —su territorio— sea más fácil.

Los cementeros no deberían emocionarse mucho con este tipo de promesas; en campaña la hoy jefa de Gobierno prometió agua para todos, drenaje, seguridad, movilidad y una larga lista: nada hay. Dicen por ahí que el prometer no empobrece.

CENTAVITOS

En su más reciente encuesta, El Financiero reprueba en casi todos los rubros al gobierno de Brugada, excepto en uno: el Metro. Aunque parezca increíble, seis de cada 10 usuarios han notado mejoría en el área que dirige Adrián Rubalcava, casualmente el único funcionario al que la jefa de Gobierno y su equipo detestan y han intentado hacerle la vida imposible, al grado de que Palacio Nacional tuvo que intervenir para que le bajaran con su bullying. Seguramente ahora que es el único con resultados, los resentidos del gabinete volverán al ataque.