¿Quién es Pablo Sisniega? el hijo del presidente de la Femexfut que no juega en México

Bajo la luz dorada de los reflectores del Estadio Olímpico Universitario, el tiempo pareció detenerse para dos hombres que, aunque habitan mundos distintos dentro del fútbol, comparten la misma sangre. Ivar Sisniega, el presidente de la Femexfut, seguro sintió un retortijón de emociones, su hijo, Pablo, había sido el más importante del partido.

Pablo Sisniega, defiende la portería del San Diego FC. Llegó a este equipo hace un año y aunque le ha costado adaptarse, es habitual que lo ocupen para las competencias internacionales. Con el San Diego en la MLS tiene 8 apariciones, pero acumula buenas actuaciones desde la Leagues Cup.

Aunque los Pumas le metieron un gol, salvó 10 veces la portería siendo un muro que fue suficiente para que el equipo estadounidense avanzara a la siguiente ronda de la Concachampions 2026 con un global de 4-2.

PADRE E HIJO EN UN ABRAZO

Al sonar el silbatazo final, la investidura de directivo quedó en la silla. Ivar bajó a la cancha. Ahí, entre el sudor y la adrenalina del triunfo, se fundieron en un abrazo que narraba años de distancia y sacrificios. Sus compañeros cuando pasaban decían: "tiene que estar en la Selección Mexicana", quizá en broma, pero la opción siempre es latente.

La historia de Pablo Sisniega no es la de un joven que aprovechó las influencias para escalar. Su camino ha sido una travesía de paciencia y fronteras.

Se formó en las fuerzas básicas de Chivas, pero a los 14 años decidió que su destino estaba en Europa. Entonces su familia, cien por ciento deportiva, -su padre fue pentatleta en tres ediciones de Juegos Olímpicos en los años 80 y su madre saltadora de altura en dos Olímpicos- lo echaron de menos, pero lo dejaron ir a España en donde una ventana se abría en 2014 cuando tenía 19 años.

Pasó en la Real Sociedad B cinco años donde aprendió el oficio desde otra perspectiva.

En 2019, regresó al continente americano para unirse al LAFC. Posteriormente, su camino lo llevó por el Charlotte FC y un breve paso por el San Antonio FC de la USL, antes de convertirse en la figura actual del San Diego FC.

¿POR QUÉ NO JUEGA EN MÉXICO?

Muchos se preguntan por qué el hijo del hombre más importante del fútbol mexicano no juega en la Liga MX. La respuesta reside en una búsqueda de identidad y autonomía.

Pablo ha preferido la Major League Soccer porque allí ha encontrado un espacio donde su apellido no es el titular de la noticia, sino sus atajadas. Mientras su padre lidera la estructura del fútbol nacional, Pablo ha elegido el "sueño americano".

Aquella noche en el Pedregal serña inolvidable, quizá un punto de inflexión. A los 30 años parece que el sueño va tardío, pero siempre queda la esperanza de jugar por México. Pablo Sisniega demostró que, aunque su padre rige el destino del fútbol en México, él es el único dueño de su propio arco.