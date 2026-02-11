Baja de estrella del Real Madrid tomará más tiempo del esperado

Jude Bellingham, una de las estrellas indiscutibles del Real Madrid, está viviendo un momento complicado en la temporada. El mediocampista inglés se perderá alrededor de dos meses debido a que la lesión muscular que padeció en el juego ante el Rayo Vallecano, resultó peor de lo esperado en un primer momento.

Bellingham, de 22 años, sufrió el pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo, lo que obligó a que fuera sustituido durante la primera mitad ante la mirada de los asistentes al Estadio Santiago Bernabéu.

Inicialmente, las estimaciones apuntaban a una ausencia de aproximadamente un mes, lo que le habría hecho perder partidos clave como los octavos de final de la Champions League contra el Benfica y varios encuentros de LaLiga.

Sin embargo, en las últimas horas han surgido informes preocupantes que indican que la lesión es más grave de lo esperado, y la recuperación podría extenderse hasta dos meses, lo que significaría que Bellingham no regresaría hasta abril o incluso más tarde.

Esta noticia ha generado alarma en el Santiago Bernabéu, especialmente en un tramo decisivo de la temporada donde el Real Madrid lucha por el título liguero y avanza en Europa.

Jude Bellingham podría volver con los merengues para la parte final de la temporada. Reuters

Bellingham ha sido uno de los titulares regulares en el mediocampo merengue en una campaña complicada para el equipo blanco, al que ya se le escaparon un par de títulos de las manos (Supercopa de España y Copa del Rey).

Su ausencia prolongada obligaría al entrenador Álvaro Arbeloa a reajustar el equipo, posiblemente dando más minutos a jugadores como Brahim Díaz o Arda Güler.

Este contratiempo se suma a problemas previos de Bellingham, como la luxación recurrente en el hombro que lo afectó al inicio de temporada.

Los madridistas esperan una recuperación rápida, pero todo apunta a que la baja será más larga de lo inicialmente previsto, superando el mes estimado y convirtiéndose en un golpe duro para las aspiraciones del equipo blanco.

El Madrid comenzará un largo camino sin Bellingham como uno de sus referentes en el campo cuando reciba el fin de semana a la Real Sociedad en la jornada 24 del curso local; luego vendrá el duelo de ida ante Benfica en los playoffs de la Champions League.