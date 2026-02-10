Kenneth Walker y una carrera que casi se apaga; un MVP en la vida

Kenneth Walker, corredor de los Seahawks de Seattle, no sólo destrozó una prolongada ausencia de un corredor en la historia del Super Bowl al ser coronado Jugador Más Valioso, sino que también confirmó una historia de perseverancia.

Hace ocho años, el destino de Walker estuvo en duda de forma radical. Antes de su temporada de High School, se despertó con una respiración limitada y un dolor inexplicable que alarmó a su familia. Tras una visita de urgencia al hospital y una segunda opinión médica, los exámenes revelaron coágulos de sangre en sus pulmones. Incluso, un golpe durante algún juego en esas condiciones hubiera sido mortal.

La noticia de la embolia pulmonar no acaba de ser asimilada, cuando el diagnosticó médico asestó otro duro golpe: se tendría que olvidar de volver a jugar.

Si de niño me lo hubiera dicho, no habría imaginado que sería yo quien ganaría el MVP”, declaró Walker poco después de recibir el galardón. “Así que es un momento surrealista”.

En aquella etapa de adolescencia en la que enfrentó los problemas de salud, los médicos le administraron a Walker múltiples inyecciones de anticoagulantes en el abdomen, luego le enseñaron a que lo hiciera él mismo y, después de tres meses de tratamiento, pudo regresar a jugar.

Cuando un médico me dijo que no podía jugar más, pensé que el futbol americano se había acabado”, recordó. “Fue un momento impactante. Pero mi padre me acompañó durante todo el proceso y estuvo en el hospital conmigo, y mi madre también”. Esa experiencia, agregó Walker, “me hizo sentir agradecido por cada día poder salir, prepararme y jugar este deporte y seguir vivo”.

De estar casi fuera del emparrillado a ser una fuerza ofensiva para Seahawks

Su carrera, que en algún momento fue pronosticada como truncada por una condición médica grave, prosperó de manera impresionante. Walker fue reclutado por la NFL en la segunda ronda del Draft de 2022 y, en el transcurso de su desarrollo profesional, se estableció como una fuerza ofensiva para los Seahawks.

En la temporada 2025, Walker acumuló más de 1,000 yardas por tierra y, tras imponerse como pieza clave en el tramo decisivo de la campaña, lideró a su equipo a un triunfo por 29-13 sobre los Patriots en el Super Bowl.

Cuando su compañero de equipo y corredor Zach Charbonnet se rompió el ligamento cruzado anterior en la victoria de los playoffs sobre San Francisco, Walker sabía que su carga de trabajo aumentaría.

Que alguien se lesione así es una lástima”, dijo Walker. “Me escribí su número en la muñeca. Iba a enseñarlo al anotar, pero no pude anotar un touchdown. Pero sí, me apoyó en todo”.

La muerte de un amigo, otro duro golpe para Walker

La emergencia médica que enfrentó en su adolescencia fue una de las adversidades que tuvo que superar para llegar a triunfar. Más adelante, durante su carrera que desarrollaba en el futbol americano recibió otro fuerte golpe al perder a su mejor amigo.

Devin Chandler, un destacado receptor universitario, murió en el tiroteo en la Universidad de Virginia en noviembre de 2022.

Siempre era una persona que estaba lleno de energía”, dijo Walker. “Yo pensaba: ‘¿Quién es este chico que siempre está jugando?’... Siempre estaba lleno de energía, siempre jugaba a pelear con alguien”, dijo Walker en una entrevista con el portal de Seahawks en 2022, previo a rendirle un homenaje.

Walker guardaba en su teléfono el número de su amigo no por su nombre sino como: “Futura estrella de la NFL”.

“Sólo quiero decirles que aprecien a las personas que aman, porque nunca saben cuándo será la última vez que las verán”.

No des nada por sentado porque todo puede irse en cualquier momento”.Al ser elegido MVP en el Super Bowl y ser el primer corredor en casi tres décadas en un símbolo de resiliencia. Kenneth Walker describió el momento como “surrealista”, consciente entre aquel diagnóstico y el escenario más grande del futbol americano profesional.

