Karely Ruíz advierte sacar 'chichones' en su pelea contra Marcela Mistral

Ya se encendió la pelea. A poco más de un mes de subir al ring, Karely Ruiz y Marcela Mistral calentaron el ambiente rumbo a su combate en Ring Royale, evento que celebrará su primera edición el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey.

El torneo, organizado por Poncho de Nigris, reunirá a figuras del entretenimiento y creadores de contenido en una cartelera que mezcla espectáculo, redes sociales y boxeo. Pero sin duda, el combate más esperado es el de Karely y Marcela, una rivalidad que viene arrastrándose desde 2018, cuando ambas coincidieron en un programa de televisión en Nuevo León y protagonizaron momentos que dividieron opiniones en internet.

Aunque durante años el enfrentamiento quedó en declaraciones y tensión mediática, ahora sí habrá guantes y rounds oficiales.

Karely Ruiz dejó claras sus motivaciones: “En primera por el pago, y en segunda porque me gusta el box, lo disfruto y me gusta entrenar. Ahorita que fui mamá, quiero recuperar mi cuerpo. Más allá de la pelea con Marcela lo veo porque mi cuerpo va a cambiar y por el dinero”.

Incluso lanzó un mensaje fiel a su estilo: “Si no puedo con los put... aprovecho las chichis. Pasó al lado de mí (Marcela), pero el 15 de marzo nos vamos a ver y ahí sí habrá putazos. Marcela es una gran contrincante y entrena mucho, pero limpia no se irá ninguna”.

Karely Ruiz Archivo

Marcela Mistral respondió con serenidad: “Lo mío es coraje y talento para lograr lo que se me cruce en el camino. Eso es una buena explicación para toda la gente que piensa que tengo enojo y la realidad eso quita mucha energía”.

Las batallas del próximo 15 de marzo. Instagram: @ringroyalefights

¿Cuáles son las peleas del Ring Royale?

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo



Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

El Patrón (Alberto del Río) vs. Chuy Almada

Abelito vs. Bull Terrier

La Kyliezz y Georgiana vs Miss Velvetine y Alexis Mvgler