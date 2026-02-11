Karely Ruíz advierte sacar 'chichones' en su pelea contra Marcela Mistral
La creadora de contenido le mando un mensaje a Marcela Mistral, su rival en Ring Royale.
Ya se encendió la pelea. A poco más de un mes de subir al ring, Karely Ruiz y Marcela Mistral calentaron el ambiente rumbo a su combate en Ring Royale, evento que celebrará su primera edición el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey.
El torneo, organizado por Poncho de Nigris, reunirá a figuras del entretenimiento y creadores de contenido en una cartelera que mezcla espectáculo, redes sociales y boxeo. Pero sin duda, el combate más esperado es el de Karely y Marcela, una rivalidad que viene arrastrándose desde 2018, cuando ambas coincidieron en un programa de televisión en Nuevo León y protagonizaron momentos que dividieron opiniones en internet.
Aunque durante años el enfrentamiento quedó en declaraciones y tensión mediática, ahora sí habrá guantes y rounds oficiales.
Karely Ruiz dejó claras sus motivaciones: “En primera por el pago, y en segunda porque me gusta el box, lo disfruto y me gusta entrenar. Ahorita que fui mamá, quiero recuperar mi cuerpo. Más allá de la pelea con Marcela lo veo porque mi cuerpo va a cambiar y por el dinero”.
Incluso lanzó un mensaje fiel a su estilo: “Si no puedo con los put... aprovecho las chichis. Pasó al lado de mí (Marcela), pero el 15 de marzo nos vamos a ver y ahí sí habrá putazos. Marcela es una gran contrincante y entrena mucho, pero limpia no se irá ninguna”.
Marcela Mistral respondió con serenidad: “Lo mío es coraje y talento para lograr lo que se me cruce en el camino. Eso es una buena explicación para toda la gente que piensa que tengo enojo y la realidad eso quita mucha energía”.
¿Cuáles son las peleas del Ring Royale?
- Alfredo Adame vs. Carlos Trejo
- Karely Ruiz vs. Marcela Mistral
- Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella
- El Patrón (Alberto del Río) vs. Chuy Almada
- Abelito vs. Bull Terrier
- La Kyliezz y Georgiana vs Miss Velvetine y Alexis Mvgler
- Freestyle: RC vs. Ghetto Living y Aczino vs. Azuky