"La Dark Side quedará en la historia de la NFL": coach de Seattle, tras ganar el Vince Lombardi

En un par de años, Mike Macdonald logró imponer un sello defensivo en Seattle. Bajo ese concepto, este equipo volvió a abrir las páginas históricas de su trayectoria para levantar un trofeo Vince Lomabardi, el máximo de la NFL.

A los 38 años, Macdonald asegura tener a los mejores jugadores del mundo y acaricia el trofeo con el cariño que da esa primera vez inolvidable.

Hay una calma casi inquietante en su mirada. Mientras el confeti esmeralda y azul llovía sobre el césped del Levi’s Stadium, el hombre que acaba de orquestar la derrota de los New England Patriots (29-13) no saltaba ni gritaba.

Un sello construído en Baltimore

Para entender el éxito de Macdonald en su segundo año como entrenador en jefe de los Seahawks, hay que mirar hacia atrás, a los laboratorios donde perfeccionó su fórmula. Todo comenzó en la Universidad de Georgia, su alma mater.

Sin embargo, fue en Baltimore Ravens donde Macdonald se convirtió en un prodigio. Como coordinador defensivo creó un sistema que los analistas llamaron "la ilusión de la multiplicidad". Sus defensas no solo golpeaban; confundían. Hacían que el quarterback rival se sintiera como si estuviera intentando resolver un cubo de Rubik.

El domingo del Super Bowl LX, la defensa "Dark Side" hizo honor a su nombre. Siete capturas sobre el joven Drake Maye y dos intercepciones que cortaron la respiración de Boston. Fue una clase magistral de cómo anular un sistema ofensivo.

Al finalizar el encuentro, con el trofeo Vince Lombardi bajo el brazo, un Macdonald visiblemente emocionado pero sereno, dejó declaraciones.

"Somos conscientes de que tenemos al mejor equipo, a la mejor afición del mundo. Somos campeones del Mundo", sentenció con la seguridad de quien ha cumplido una profecía. "En este segundo año como entrenador en jefe, los jugadores demostraron el trabajo; sabíamos que jugaríamos de cierta manera y dejaremos en los libros de historia a la Dark Side como la defensa que hizo todo posible".

Macdonald no es el coach de los gritos histriónicos en la banda. Es el estratega que estudió finanzas en Georgia summa cum laude y que aplica esa misma precisión matemática a la cobertura de zona.

"Creo que ser coach era mi llamado", confesó ante los micrófonos antes de retirarse al vestuario. "Lo escuché, y somos realmente bendecidos de ser parte de esta organización".