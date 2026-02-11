Ante la represión migratoria en Estados Unidos, el CEO de Delta Airlines invita al Mundial 2026

El CEO de Delta Air Lines, Ed Bastian, buscó este miércoles transmitir un mensaje tranquilizador a los turistas al afirmar que Estados Unidos sigue siendo un destino acogedor ante la organización del Mundial de 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en territorio estadounidense, canadiense y mexicano.

Esperamos que el Mundial atraiga a muchos europeos y visitantes internacionales al mercado estadunidense”, dijo Bastian a la AFP, enfatizando que “mientras la gente venga con las credenciales adecuadas, no tendrán ningún problema” para entrar al país.

Sí, Estados Unidos está centrado en la inmigración, pero esto no es inmigración, es turismo", declaró Bastian en una entrevista durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Sin embargo, múltiples análisis señalan que la industria del turismo enfrenta vientos en contra que podrían moderar la afluencia de visitantes internacionales durante el torneo. Medios como el diario británico The Independent han descrito un fenómeno denominado “Trump slump”, una caída del turismo internacional hacia Estados Unidos vinculada a la política migratoria y económica de la administración del presidente Donald Trump, que estaría afectando decisiones de viaje incluso entre potenciales aficionados al futbol.

La caída combinada de viajeros desde Canadá, Australia, India y Europa pone en entredicho las proyecciones de crecimiento de visitantes para 2026. Datos recientes muestran que las llegadas de visitantes internacionales por aire a Estados Unidos. continuaron disminuyendo hacia finales de 2025, marcando varios meses consecutivos de caída y dejando al país por debajo de los niveles de viajes previos a la pandemia de Covid-19

Delta Airlines tendrá gran demanda para el Mundial 2026. Reuters

Trato hostil a la hora de ingresar al país

Un elemento particularmente señalado por grupos del sector turístico es el posible endurecimiento de requisitos de entrada, como el plan para pedir a viajeros de países exentos de visa que proporcionen cinco años de historial de redes sociales, algo que ha generado rechazo de asociaciones de viajes y advertencias de que podría hacer que Estados Unidos resulte menos atractivo.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) ha alertado que estos cambios percibidos como "intrusivos" podrían traducirse en una reducción significativa del gasto internacional en turismo, con riesgos de millones de visitantes menos y pérdidas económicas para el sector.

Aeropuertos de Estados Unidos, listos para el Mundial 2026. Reuters

Asimismo, una alerta de viaje emitida por grupos de derechos civiles para turistas que planean visitar Florida, sede de partidos del Mundial, destacó temores sobre detenciones y redadas migratorias que, según esos colectivos, podrían disuadir parte del turismo internacional.

Pese a estas preocupaciones, la industria y autoridades insisten en que la coorganización del Mundial representa una oportunidad única para revitalizar la llegada de visitantes extranjeros, un objetivo clave en un contexto en el que otros destinos compiten activamente por el creciente mercado global del turismo.