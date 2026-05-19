Stan Kroenke: el silencioso magnate que revivió al Arsenal y hace campeón a todo equipo que compra

Durante años, Stan Kroenke fue el hombre invisible del deporte. No aparecía levantando trofeos. No daba discursos encendidos. No ocupaba los programas deportivos con frases memorables. Mientras otros propietarios convertían las cámaras en una extensión de su ego, él prefería caminar en silencio entre los pasillos de sus estadios, vestido como un ranchero que terminó accidentalmente sentado en una junta multimillonaria.

Pero el silencio de Kroenke empezó a hacer ruido.

Primero fueron los Rams conquistando el Super Bowl. Después el Avalanche levantando la Stanley Cup. Más tarde los Nuggets de Nikola Jokic ganando el primer campeonato NBA de su historia. Ahora el Arsenal, el club que pasó más de dos décadas persiguiendo fantasmas desde aquella generación invicta de Arsène Wenger, volvió a tocar la cima de Inglaterra.

El empate del Manchester City ante Bournemouth terminó por coronar a los Gunners y, con ello, agrandó una pregunta que ya recorre oficinas, estadios y salas de juntas en distintos deportes.

¿Cómo hace Stan Kroenke para ganar en todos lados?

El nuevo título del Arsenal no sólo rompe una sequía de 22 años. También coloca al magnate estadunidense en un territorio extraño incluso para los dueños más ricos del planeta. Kroenke ya no es únicamente un propietario poderoso. Es el eje de una maquinaria deportiva que parece diseñada para producir campeones en serie.

Su imperio vale alrededor de 23 mil millones de dólares, de acuerdo con Sportico. Incluye a los Rams de la NFL, Nuggets de la NBA, Avalanche de la NHL, Rapids de la MLS y el Arsenal. Equipos distintos, ligas distintas, culturas distintas. El resultado, casi siempre, termina siendo el mismo.

Stan Kroenke, dueños de los Nuggets de Denver.

Kroenke nació en Misuri y desde el principio el deporte estuvo pegado a su nombre. Sus padres lo bautizaron Stanley en honor a Stan Musial, leyenda de los Cardinals. Décadas más tarde, ese niño terminaría convertido en el mayor terrateniente privado de Estados Unidos y propietario de algunas de las franquicias más valiosas del mundo.

Antes de ser multimillonario, fue un hombre que entendió algo esencial sobre Estados Unidos: el verdadero poder estaba en la tierra. Construyó su fortuna en bienes raíces, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios. Después llegó el deporte, casi como una extensión natural de ese negocio. Los estadios no eran únicamente templos competitivos. También eran ciudades privadas.

SoFi Stadium, la casa de los Rams en Inglewood, parece resumir su filosofía. No es un estadio. Es un ecosistema. Una estructura gigantesca levantada como si Kroenke quisiera construir una capital alrededor del football americano. El proyecto costó más de cinco mil millones de dólares y terminó redefiniendo el mapa deportivo de Los Ángeles.

A diferencia de otros propietarios, Kroenke rara vez busca convertirse en protagonista. Su figura transmite algo más cercano a un operador de fondo. Un hombre que mueve piezas sin necesidad de anunciarlo. En la NFL, NBA, NHL y Premier League, distintos ejecutivos describen una misma característica que es la paciencia extrema.

Compra al Arsenal en 2018

Esa paciencia fue precisamente lo que desesperó durante años a la afición del Arsenal.

Cuando Kroenke tomó control total del club en 2018 tras comprar la participación del magnate ruso Alisher Usmanov, muchos aficionados sintieron que el Arsenal se convertía oficialmente en una empresa estadounidense más. El rechazo fue inmediato. Pancartas. Protestas. Estadios llenos de consignas contra el dueño. Para una parte de Londres, Kroenke simbolizaba el capitalismo frío aterrizando sobre uno de los clubes históricos de Inglaterra.

Y durante un tiempo pareció que tenían razón.

El Arsenal acumuló temporadas decepcionantes. Perdió carreras por el título. Se cayó en momentos decisivos. Mientras el Manchester City construía una dinastía, los Gunners parecían atrapados en la nostalgia.

Entonces apareció Mikel Arteta.

Kroenke y su hijo Josh apostaron por un entrenador joven cuando el club parecía desorientado. La decisión recordaba otra apuesta previa dentro de su imperio. Sean McVay había tomado a los Rams siendo apenas un técnico treintañero. Arteta siguió una lógica similar en Londres.

Dentro de Kroenke Sports & Entertainment comenzaron a compartir metodologías entre franquicias. Analistas, preparadores físicos y ejecutivos cruzaban información entre deportes distintos. Las reuniones internas parecían laboratorios de alto rendimiento. Un club aprendía del otro. Una franquicia alimentaba a la siguiente.

La idea era construir algo parecido a un ADN corporativo del triunfo.

En Denver, Jokic se convirtió en el rostro sereno de un campeón construido sin estridencias. En Los Ángeles, McVay modernizó a los Rams hasta llevarlos al Super Bowl. En Colorado, el Avalanche armó una plantilla explosiva. Ahora el Arsenal vuelve a dominar Inglaterra mientras también sueña con conquistar Europa en la final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain.

Stan Kroenke, al recibir el trofeo Vince Lombardi de la NFL.

El fenómeno ya empieza a alterar la conversación sobre los dueños deportivos modernos.

Durante décadas, muchos propietarios fueron vistos como coleccionistas de trofeos o inversionistas pasivos. Kroenke transformó la lógica. Sus equipos funcionan como una red conectada, casi industrial, donde el éxito se estudia, se replica y se perfecciona.

Es un multimillonario casado con Ann Walton Kroenke, heredera de Walmart. Posee más de 2,7 millones de acres de tierra en Estados Unidos. Compró casi 937 mil acres en Nuevo México en una de las operaciones territoriales más grandes del siglo. Controla complejos deportivos gigantescos y franquicias valuadas en miles de millones.

Y aun así, rara vez parece interesado en la celebridad.

En los festejos, Kroenke suele aparecer apenas unos segundos. Sonríe poco. Habla menos. Mientras otros dueños abrazan jugadores frente a las cámaras, él parece observar todo desde cierta distancia, como si el campeonato fuera simplemente otra pieza encajando dentro de un proyecto mucho más amplio.

El Arsenal acaba de descubrirlo.

Porque este título no parece el final de una sequía. Se siente más bien como la confirmación de algo que ya ocurre en distintos rincones del deporte mundial. Allí donde aterriza Stan Kroenke, tarde o temprano, aparece una celebración.

Y eso, en la industria más impredecible del planeta, empieza a parecer una ciencia.