Dueños de Triple A compran parte de los Raiders y expanden su imperio del deporte y entretenimiento

La expansión internacional de la lucha libre mexicana ahora también toca a la NFL.

Los ejecutivos Ari Emanuel y Mark Shapiro, figuras centrales de TKO Group Holdings, alcanzaron un acuerdo para adquirir participaciones minoritarias en los Raiders, una de los equipos más icónicos de la National Football League.

El movimiento empresarial ocurre apenas semanas después de que TKO concretara la compra mayoritaria (51 por ciento) de la empresa de lucha libre AAA Worldwide en una operación valuada en cerca de 50 millones de dólares, una adquisición que sacudió el panorama de la lucha libre mexicana.

De acuerdo con reportes de Variety y Sports Business Journal, Emanuel adquirirá el 1,4 por ciento de los Raiders, mientras que Shapiro obtendrá el 0,6% del equipo. El propietario principal de la franquicia seguirá siendo Mark Davis.

Raiders con dueños famosos

La estructura accionaria de los Raiders ya cuenta con nombres de peso dentro del deporte estadunidense. Entre los socios minoritarios aparecen el legendario quarterback Tom Brady y el exjugador defensivo Richard Seymour.

El acuerdo también contempla que Egon Durban, director ejecutivo de Silver Lake, aumente su participación accionaria en la franquicia hasta el 22 por ciento.

La operación refuerza el alcance deportivo de TKO, conglomerado que actualmente controla a WWE, UFC, IMG, AAA, PBR y otras compañías vinculadas al entretenimiento global.

En México, la noticia adquiere una dimensión especial por la reciente compra de Triple A, una de las empresas más emblemáticas de la lucha libre nacional. Aunque TKO tomó el control mayoritario de la promotora, la familia Roldán Peña permanecerá al frente de las operaciones diarias.

La adquisición de Triple A fue presentada como parte de una estrategia de expansión global de WWE hacia mercados históricamente ligados a la lucha libre. El acuerdo se realizó en asociación con la empresa mexicana Fillip.

Ahora, con participaciones dentro de los Raiders y control sobre Triple A, el conglomerado continúa ampliando un mapa deportivo que ya mezcla football americano, artes marciales mixtas, lucha libre y entretenimiento global bajo una misma estructura empresarial.