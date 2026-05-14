Investigan a la FIFA por presunto engaño en venta de boletos para el Mundial 2026

La Fiscalía General de California ha iniciado una investigación formal contra la FIFA tras recibir múltiples denuncias por presuntas irregularidades y violaciones legales en el proceso de comercialización de entradas para la Copa del Mundo 2026.

El Fiscal General del estado, Rob Bonta, envió una solicitud de información al organismo rector del fútbol mundial para esclarecer por qué las categorías de los asientos fueron modificadas después de que los aficionados completaran sus compras.

De acuerdo con las quejas, los seguidores adquirieron boletos basándose en mapas de estadios codificados por colores que fueron presentados en diciembre pasado, pero al recibir sus asignaciones finales hace unas semanas, los lugares correspondían a sectores de menor jerarquía, una situación que fue denunciada en diversos inmuebles, pero especialmente en los Estados Unidos donde se realizarán la mayor cantidad de partidos.

Discrepancia en las categorías

La controversia radica en que compradores de la Categoría 1 (la más costosa) fueron ubicados en zonas que originalmente aparecían marcadas como Categoría 2. Ante esto, Bonta señaló que los consumidores deben tener la certeza de que el producto recibido coincida con lo prometido durante la transacción.

Sofi Stadium de Los Ángeles, sede del Mundial 2026 Mexsport

Por su parte, la FIFA ha argumentado que dichos mapas eran únicamente "indicativos" y servían como una guía general, no como un plano definitivo del boletaje. De hecho, el organismo rector del futbol lanzó nuevas categorías, a mayor costo, para ofrecer los boletos ubicados en la parte baja central de algunos estadios, justo después de las críticas, una situación que enojó más a los fanáticos quienes acusaron al organismo dirigido por Gianni Infantino de esconder los boletos para luego obtener un mayor beneficio económico.

Este escrutinio legal se suma al rechazo generalizado por el incremento sin precedentes en los costos de las entradas. La organización Football Supporters Europe (FSE) ha calificado la estructura de precios como una "traición monumental". Mientras que en Qatar 2022 el boleto más caro para la final rondaba los 1,600 dólares, para la edición de 2026, que tendrá sedes en Estados Unidos, México y Canadá, el precio máximo alcanza los 32,970 dólares.

Pese a las críticas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha defendido estas cifras argumentando que son acordes al mercado estadunidense. La fiscalía californiana espera ahora los registros detallados de los cambios en los mapas de asientos para determinar si existió una práctica engañosa hacia los consumidores.