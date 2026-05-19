Videos: Eufórica celebración del Arsenal y sus aficionados por la coronación en la Premier League

Euforia. Ese fue el sentimiento que se apoderó de los jugadores del Arsenal después de observar desde la concentración del equipo el partido con el que acabó su larga espera de 22 años para que la entidad londinense volverá a coronarse en la Premier League.

Todos estuvieron ahí, para seguir cada momento del juego entre el Athletic Football Club Bournemouth ante el poderoso Manchester City, que apenas arañó un punto con un gol sobre el descuento de Earling Haaland para hacer más dramático el momento en que con el silbatazo final estalló el júbilo entre los gunners, en la contracción del equipo y en las calles londinenses.

Bukayo Saka, Eberechi Eze, Viktor Gyokëres, Martin Odergaard y todos los demás jugadores de campo, responsables técnicos y utileros comenzaron a brincar y a gritar el ser campeones de la Premier League, una sensación que se les había negado a la gran mayoraría de ellos los últimos años, en los que hilvanaron tres campañas en las que finalizaron en la segunda posición.

Algunas de esas campañas muy frustrantes luego de haber estado en el pulso la mayor parte del campeonato, pero al final, terminar por desinflarse para ver ya fuera al Manchester City o al Liverpool levantar el trofeo que ellos alzaron por última ocasión en 2003-2004, cuando Arsene Wegner encabezó desde el banquillo la temporada de los llamados Invencibles, en la que marcharon sin mancha de derrota a lo largo de 38 jornadas (26 triunfos y 12 empates) hasta la que fue la decimotercer corona de los gunners en la Premier League.

La amarga espera terminó en botines ajenos, cuando el City fue incapaz de llevar el drama a la última jornada para poner al Arsenal de nueva cuenta frente a sus peores recuerdos. Ya no fue necesario eso con el empate de los citizens, que fue el llamado para que miles de aficionados de los gunners salieran a las calles de Londres a cantar y celebrar el título.

El Emirates Stadium en el barrio de Holloway, al norte de Londres, fue el sitio que el instinto llevó a miles para pasar la mejor velada en 24 años… Una en la que volvieron a recordar lo que es ser campeones de la Premier League.

MIRA EL EMOTIVO VIDEO DEL ARSENAL CAMPEÓN

Apenas se consumó la conquista del título en la Premier League, el Arsenal liberó en sus redes sociales un video en el que hizo un resumen de la temporada, pero con la presentación de Arsene Wegner, quien pidio disfrutar del momento antes de celebrar con una copa de vino.