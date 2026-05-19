Esgrimista mexicana reveló identidad; denunció agresión sexual de italianos

La esgrimista mexicana y que actualmente representa a Uzbekistán, Fernanda Herrera, reveló su identidad, luego de que se dio a conocer el veredicto en el que el Tribunal de Siena absolvió a dos deportistas italianos tras una denuncia por presunta agresión sexual, hecho que se dio en la localidad de Chianciano Terme, en agosto de 2023.

“No he querido enseñar mi cara en todo este tiempo, ahora estoy cansada, quiero que me vean, porque estoy orgullosa de mí. Estoy orgullosa porque en estos tres años además de sacrificarme por el deporte, he luchado para obtener justicia y no me detendré”, indicó la esgrimista al salir del juzgado.

Los deportistas italianos señalados tienen 24 y 23 años de edad.

La esgrimista mexicana afirmó que llegará hasta el final Mexsport

Fernanda Herrera no puede creer lo que sucedió y señaló que esto puede seguir pasando porque hay varios casos en el deporte y en el mundo en el que se trata de silenciar a las mujeres.

“Estoy aquí por todas y, por favor, hablad cuando os suceda una cosa tan fea”, pidió.

La justicia italiana analizó el caso y decidió la absolución de los acusados al considerar que las pruebas presentadas por la deportista no permitían acreditar los hechos. Ante ello, la deportista advirtió que “llegaré hasta el final para obtener justicia”.

Fernando Herrera explicó que el hecho se dio cuando ella tenía 17 años de edad y se encontraba en una concentración en Italia con el objetivo de prepararse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Buscaba un futuro y me encontré con las peores personas que podía imaginar. En estos tres años he seguido luchando por las medallas y por obtener justicia”, dijo.

Según el testimonio de la joven, estuvo con tres atletas italianos en un bar la noche de lo ocurrido, los dos acusados y un tercero menor de edad que no fue juzgado. La animaron a beber alcohol y después la llevaron a una habitación de hotel, donde abusaron de ella. Indicó que intentó salir, pero el dolor se lo impidió.

Por su parte, la Federación Italiana de Esgrima abrió un procedimiento disciplinario contra los dos atletas, donde dictaminó suspenderlos y expulsarlos, aunque el procedimiento está en pausa hasta que se dé la sentencia penal final.