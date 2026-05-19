Cae ‘La Tía, pieza clave en seguimiento y logística del homicidio de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención y vinculación a proceso de Fabiola N., alias “La Tía” o “La Wendy”, identificada como una operadora logística fundamental en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada por el Fiscal General, Carlos Torres Piña, la detenida tenía como función principal el “halconeo” y la recopilación de datos sobre operativos y movimientos de las corporaciones policiales en el municipio.

Sin embargo, la investigación reveló un vínculo más directo con el magnicidio: Fabiola N. formaba parte de un grupo de WhatsApp donde se reportaban, en tiempo real, los movimientos y la ubicación del entonces edil antes de ser ejecutado.

Incautan dosis de metanfetamina y marihuana

Al momento de su captura, las autoridades incautaron un dispositivo móvil, así como diversas dosis de metanfetamina y marihuana, razón por la cual un juez de control ya la vinculó a proceso por delitos contra la salud y posesión de cartuchos.

Torres Piña detalló que la estructura criminal detrás de este ataque está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “La Tía” presuntamente operaba bajo las órdenes de Gerardo N., alias “El Congo”, líder regional de dicha organización que ya se encuentra bajo custodia.

Con esta última detención, suman 24 las personas capturadas en relación con el caso Manzo Rodríguez. Las indagatorias de la Fiscalía señalan a Jorge Armando N., alias “El Licenciado”, como el presunto autor intelectual del crimen.

La captura de Fabiola N. representa un avance significativo en el esclarecimiento del asesinato.

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