México ha presentado 269 solicitudes de extradición a EU desde enero de 2018: SRE

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, informó que, desde enero de 2018, México ha hecho 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos sin que se entregue a nadie.

Al participar en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller desglosó que 36 de los casos fueron negados y 233 están pendientes.

Ante la polémica surgida por la lista de 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa y la entrega voluntaria de dos de éstos, el funcionario federal explicó que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos establece la presentación de pruebas correspondientes y que ninguno de los dos países está obligado a entregar a sus connacionales.

Roberto Velasco señaló que las solicitudes son sometidas a una valoración exhaustiva y que los delitos imputados deben estar claramente sustentados para proceder con una extradición.

En la lista de solicitudes de extradición a México, el canciller presentó los casos rechazados relacionados con factureras, corrupción y el caso Ayotzinapa.

Solicitudes sin respuesta, denuncia Sheinbaum

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que México no ha recibido a ninguno de las solicitudes de extradición, incluyendo al exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, a quien el gobierno de México tramitó ante Estados Unidos una solicitud de detención provisional con fines de extradición por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026 a Estados Unidos. 269 requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno. Ninguno. Del primero de enero del 2018 al 13 de mayo 2026, 269 requerimientos de extradición, no han enviado ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México: factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, señaló.

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fdm