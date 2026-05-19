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México ha presentado 269 solicitudes de extradición a EU desde enero de 2018: SRE

De acuerdo al canciller Roberto Velasco se este total 36 fueron negadas y 233 están pendientes de concluir.

Por: Ximena Mejía

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Por esta situación en la que el gobierno estadunidense no ha aprobado ninguna, la presidenta Claudia Sheinbaum pide reciprocidad.Eduardo Jiménez.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, informó que, desde enero de 2018, México ha hecho 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos sin que se entregue a nadie.

Al participar en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller desglosó que 36 de los casos fueron negados y 233 están pendientes.

Ante la polémica surgida por la lista de 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa y la entrega voluntaria de dos de éstos, el funcionario federal explicó que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos establece la presentación de pruebas correspondientes y que ninguno de los dos países está obligado a entregar a sus connacionales.

Roberto Velasco señaló que las solicitudes son sometidas a una valoración exhaustiva y que los delitos imputados deben estar claramente sustentados para proceder con una extradición.

En la lista de solicitudes de extradición a México, el canciller presentó los casos rechazados relacionados con factureras, corrupción y el caso Ayotzinapa.

Solicitudes sin respuesta, denuncia Sheinbaum

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que México no ha recibido a ninguno de las solicitudes de extradición, incluyendo al exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, a quien el gobierno de México tramitó ante Estados Unidos una solicitud de detención provisional con fines de extradición por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026 a Estados Unidos. 269 requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno. Ninguno. Del primero de enero del 2018 al 13 de mayo 2026, 269 requerimientos de extradición, no han enviado ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México: factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, señaló.

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