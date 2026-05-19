Estados Unidos autoriza la entrada a la selección del Congo para el Mundial pese brote de ébola

A tres semanas del arranque del Mundial 2026, la República Democrática del Congo sorteó el más reciente obstáculo en su camino a la justa deportiva. El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizará la entrada de los jugadores congoleños a su territorio, pese a las restricciones migratorias impuestas por el brote de ébola en su territorio y que ya dejó más de 130 muertos y que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar emergencia de salud pública internacional.

“Esperamos que el equipo de la RDC pueda asistir al Mundial”, señaló un alto funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato a una agencia informativa, un día después de que las autoridades anunciaran controles reforzados en aeropuertos para viajeros procedentes de las zonas africanas afectadas.

La clave del salvoconducto es la ubicación geográfica. Ninguno de los 26 jugadores convocados compite en la liga local ni reside en el Congo. El plantel milita íntegramente en Europa, con figuras como el delantero Yoane Wissa, del Newcastle de la Premier League inglesa, y el mediocampista Noah Sadiki, del Sunderland, entre ligas de España, Francia, Grecia, Turquía, Escocia y Polonia. Debido a ello, la totalidad de los jugadores no estuvo expuesta a las zonas de contagio durante el desarrollo del brote. La concentración previa al torneo se realizará en Europa antes de viajar directamente a Texas.

El funcionario estadunidense aclaró que, en caso de que algún integrante hubiera estado en el Congo en los 21 días anteriores al viaje, será sometido a un protocolo estricto de pruebas en aislamiento, el mismo que aplica a ciudadanos y residentes permanentes estadunidenses que regresan de esas zonas, pero no a una prohibición total. La restricción sí aplica para los aficionados congoleños que quisieran viajar como público.

Mientras Washington actúa, México guarda silencio institucional sobre el fondo del asunto. El secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que México activó una alerta de viaje por ébola desde el 18 de mayo y que habrá “vigilancia estrecha” sobre personas procedentes del Congo y Uganda, con áreas de aislamiento y vestimenta hospitalaria especializada disponibles. El gobierno federal no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el ingreso de la delegación congoleña al país, donde jugarán en el Estadio Guadalajara el 23 de junio ante Colombia.

La paradoja es que los Leopardos consiguieron su boleto mundialista precisamente en Guadalajara, al vencer a Jamaica en el repechaje intercontinental, y ahora regresan a esa misma ciudad en medio de una crisis sanitaria que el país anfitrión aún no ha abordado con claridad.