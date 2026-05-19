OMS espera que en 2 meses esté lista la vacuna contra el brote de ébola actual

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que ya ha provocado al menos 130 muertes, corresponde a una variante para la cual aún no existe vacuna. Sin embargo, se espera que en aproximadamente dos meses pueda desarrollarse una, gracias a la colaboración con instituciones internacionales.

Anne Ancia, representante de la OMS en la RDC, explicó en rueda de prensa que esta misma tarde se reunirán expertos internacionales para analizar los avances.

Trabajamos con instituciones como la Universidad de Oxford y se habla de unos dos meses, pero ojalá podamos acelerar el proceso”, señaló.

Desde Bunia, epicentro del brote, Ancia detalló que actualmente se investigan dos moléculas candidatas. Recordó además que la vacuna previamente aprobada por la OMS contra el ébola protege frente a la variante Zaire, responsable del brote de 2019, pero no contra la cepa Bundibugyo, identificada en la crisis actual.

Médicos en Uganda intensifican la vigilancia epidemiológica tras la alerta internacional. REUTERS

Síntomas del ébola

El virus del ébola es una enfermedad grave que afecta a humanos y primates, caracterizada por una evolución rápida y una alta tasa de mortalidad. Reconocer sus síntomas es fundamental para la detección temprana y el control de brotes.

Durante los primeros días tras la infección, los signos suelen confundirse con otras enfermedades comunes como la gripe o la malaria. Los más frecuentes son:

Fiebre alta que aparece de forma repentina.

que aparece de forma repentina. Dolor de cabeza intenso.

intenso. Dolores musculares y articulares.

y articulares. Dolor de garganta persistente.

persistente. Fatiga extrema y debilidad generalizada.

y debilidad generalizada. Pérdida de apetito .

Estos síntomas suelen aparecer entre 2 y 21 días después del contagio, siendo el promedio alrededor de una semana.

Congo sufre peor brote de ébola en su historia AFP

Si la enfermedad progresa, los pacientes pueden presentar complicaciones graves que ponen en riesgo la vida:

Vómitos y diarrea , a veces con sangre.

Dolor abdominal intenso.

intenso. Erupciones cutáneas .

. Ojos rojos y signos de irritación ocular.

y signos de irritación ocular. Hemorragias internas y externas (sangrado nasal, gingival o en vómito/heces).

internas y externas (sangrado nasal, gingival o en vómito/heces). Insuficiencia renal y hepática .

. Alteraciones neurológicas como confusión , irritabilidad o agresividad.

El ébola tiene una tasa de letalidad que puede superar el 50%. La detección temprana y el aislamiento de los casos son esenciales para evitar la propagación.

El virus se transmite únicamente por contacto directo con fluidos corporales, no por aire ni agua, lo que hace que la prevención dependa de medidas de higiene y protección adecuadas.

Con información de AFP.