Gilberto Mora deslumbra con 38 dominadas previo a su primer Mundial

En vísperas del que representaría su primer Mundial, la Selección Mexicana compartió un video de Gilberto Mora dominando el balón y mostrando las razones por las cuales únicamente espera cumplir 18 años para emigrar a uno de los mejores clubes de Europa.

Siendo parte de la Sub 17, Gilberto Mora comenzó a acaparar lo reflectores por parte de Juan Carlos Osorio durante los entrenamientos de Xolos, mostrando su calidad y haciéndolo debutar en la Liga MX el 18 de agosto de 2024 ante Santos; a partir de dicho instante, el nacido en Tuxtla Gutiérrez se abrió terreno en el máximo circuito.

Ahora, tras 50 partidos disputados en la Liga MX (6 de Liguilla), Gilberto Mora concentró en el Centro de Alto Rendimiento para vestir la playera de la Selección Mexicana de cara a los últimos tres partidos amistosos previo al Mundial 2026, en donde el Tri intentará imponer condiciones ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia para volver a una Fase de eliminación directa luego de 8 años.

El aficionado no pasa desapercibido para las cuentas oficiales de la Selección Mexicana, por lo que después de un par de semanas de concentración, compartieron un video de Gilberto Mora dominando el balón con ambas piernas y la cabeza, sumando un total de 38 toques sin dejar caer el Trionda, nombre oficial del balón con el que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este viernes 22 de mayo el Tri volverá a la actividad en cuanto se pare en el terreno de juego del Estadio Cuauhtémoc, mismo en el que se medirá ante un cuadro alterno de Ghana en busca de ir apuntalando el plantel y afinando las dudas en el Cuerpo Técnico de Javier Aguirre de cara a la lista final para el Mundial 2026, misma que se dará a conocer el lunes 1 de junio.

BFG