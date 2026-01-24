Final NFC 2026: Rams y Seahawks escriben el tercer acto rumbo al Super Bowl LX

Cuando Rams y Seahawks entren al Lumen Field, el margen ya estará escrito en cifras mínimas. Un partido. Un boleto. Un viaje a Levi’s Stadium. El resto sobra.

No hay espacio para el engaño. Se conocen demasiado. Se midieron dos veces y cada uno defendió su casa con muchas pulsaciones altas. La tercera cita no necesita prólogo. Es la definitiva.

El ganador avanzará al Super Bowl LX con la Conferencia Americana ya resuelta.

Seattle llega con la ciudad alineada. La semana pasada ante los 49ers, el estadio volvió a moverse. Un touchdown de 95 yardas apenas 13 segundos después de la patada inicial disparó los sismómetros instalados en el Lumen Field. Doce instrumentos profesionales registraron una actividad comparable al “Terremoto de la Bestia” de 2011.

Rashid Shaheed tomó el balón. Corrió. El volumen creció. Las gráficas subieron. Jugada a jugada. Seattle no sólo venció 41-6 a San Francisco. Reinstaló una sensación que parecía archivada.

El head coach Mike Macdonald lo vivió por primera vez en playoffs como local. A sus 38 años conformó la defensa líder de la liga.

Fue una locura. Nunca había vivido una cosa igual. Tenemos a la mejor afición de la NFL y de todos los deportes", declaró en la semana McDonald.

Rams llegan con memoria reciente. En diciembre produjeron 581 yardas ofensivas en este mismo campo y aun así perdieron 38-37 en tiempo extra. Antes, en Los Ángeles, forzaron cuatro intercepciones para ganar 21-19. Dos partidos cerrados, dos resoluciones al límite. Un empate técnico que se debe romper.

Seattle se ganó el derecho a este escenario con marca de 14-3 y el primer sembrado de la NFC. En casa, los Seahawks están 13-3 en playoffs y acumulan 10 victorias consecutivas con aficionados en las gradas. En juegos por el título de conferencia, la marca en casa es 3-0. La última derrota de postemporada en Lumen con público ocurrió en 2005. En 2021 se vieron, pero la pandemia de covid imposibilitó que la gente estuviera presente.

La NFC Oeste empujó todo el año. Tres equipos terminaron con 12 victorias o más. Un récord dentro de la liga. Seattle ya eliminó a los 49ers. Falta el último paso para validar el dominio.

Del otro lado, el coach de Rams, Sean McVay cumple 40 años y busca su tercer título de la NFC. El entrenador más joven en ganar un Super Bowl llega tras dos triunfos de visitante y con una ofensiva que promedió 30.5 puntos por partido. Rams y Seahawks protagonizan el tercer juego de campeonato desde 1970 entre el ataque número 1 y la defensa número 1 de la temporada regular.

El quarterback de Rams, Matthew Stafford aporta algo que se valora más que cualquier estadística individual. Condujo dos series ganadoras en estos playoffs bajo presión visitante. Suma siete victorias de postemporada. Más del doble que los otros tres quarterbacks titulares restantes combinados.

Sam Darnold responde desde otro lugar. Primer año con Seattle. Puede convertirse en el octavo quarterback en llevar a un equipo al Super Bowl en su primera temporada con la franquicia. El antecedente inmediato también se llama Stafford.

Hay historias cruzadas.

Cooper Kupp vuelve a enfrentar al equipo con el que fue MVP del Super Bowl LVI. En Seattle encontró continuidad. En la ronda divisional lideró al equipo con cinco recepciones y 60 yardas. Cam Akers habla de hábitos.

Rams tienen marca histórica de 7-9 en juegos por el título de conferencia, pero ganaron sus últimas cuatro apariciones desde 1999. Seattle está 3-1, con paso perfecto en la NFC. En playoffs, Rams dominan 2-0 la serie directa, ambos triunfos como visitantes en rondas de comodín.

Desde 2002, sólo seis juegos de campeonato han enfrentado a rivales divisionales. En cuatro de los cinco antecedentes, el campeón divisional ganó y terminó levantando el Lombardi.

Lumen Field volverá a rugir. Los sismómetros estarán listos. Rams intentarán silenciar una ciudad. Seahawks defenderán algo más que un campo. El tercer enfrentamiento no deja margen para el error ni espacio para la memoria selectiva.

Un partido. Un boleto. Un viaje.