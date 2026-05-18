Arsenal acaricia la Premier: un cabezazo de Havertz acerca el primer título desde los Invencible

El Emirates Stadium empezó la noche con ansiedad y terminó envuelto en una sensación que el norte de Londres casi había olvidado. El Arsenal está a centímetros de tocar la Premier League.

Un cabezazo de Kai Havertz al minuto 37, tras otro córner perfectamente ejecutado, bastó para derribar a un Burnley condenado al descenso y acercar al equipo de Mikel Arteta al campeonato inglés. No fue una actuación brillante ni arrolladora, pero sí una victoria de campeón. De esas que terminan definiendo temporadas.

El cabezazo de Kai Havertz mandó la esférica a las redes para el gol del triunfo. Action Images via Reuters

Los Gunners llegaron a la jornada sabiendo que el título ya depende únicamente de ellos. Con la victoria, el Arsenal mantiene una ventaja de dos puntos sobre el Manchester City y quedó a dos unidades partidos de conquistar su primera Premier League desde la histórica campaña de 2003-04, la de los legendarios “Invincibles”.

Havertz aparece en la hora decisiva

El partido fue tenso, espeso y por momentos incómodo para el Arsenal. Burnley, pese a estar descendido y hundido en la tabla, resistió durante buena parte del encuentro y hasta generó algunos avisos aislados con Anthony y Hannibal.

Pero el Arsenal tiene algo que durante años le faltó en las carreras por el título que es paciencia competitiva.

La jugada decisiva llegó al 37. Bukayo Saka levantó un centro venenoso desde el córner y Havertz apareció suspendido en el aire para conectar un cabezazo imposible para el arquero Weiss. Emirates explotó inmediatamente porque todos los aficionados entendieron que era un gol que los aproximaba a la corona.

Havertz ha marcado 14 goles de Premier League contra equipos de la zona de descenso, el 32.6 por ciento de todos sus tantos en Inglaterra. Curiosamente, el único jugador con más de 40 goles en la historia de la liga con un porcentaje mayor ante clubes condenados fue el propio Mikel Arteta.

El entrenador del Arsenal Mikel Arteta en la celebración del gol de su equipo. REUTERS

El Arsenal volvió a demostrar que domina un recurso que se convirtió en arma letal esta temporada. El gol nació desde el córner, una especialidad londinense que ya desespera a sus rivales. Los Gunners han convertido más de una cuarta parte de sus goles de liga mediante pelota parada.

El título ya parece inclinarse hacia Londres

La lógica empieza a aplastar cualquier resistencia matemática. El Arsenal llegó a 82 unidades para afianzar la primera posición de la tabla.

El calendario favorece claramente al Arsenal en el momento decisivo. Después del Burnley, el conjunto de Arteta cerrará la temporada ante un Crystal Palace concentrado en la final de la Europa Conference League. En contraste, el Manchester City todavía debe visitar al Bournemouth, que pelea puestos europeos, antes de cerrar frente al Aston Villa.

Por eso el ambiente alrededor de la Premier empieza a sentirse distinto. Ya no parece una persecución. Parece una coronación en cámara lenta.

El Arsenal no conquista Inglaterra desde 2004, cuando Arsène Wenger dirigió aquella temporada inmortal en la que los “Invincibles” atravesaron las 38 jornadas sin perder un sólo partido. Antes de esa era dorada, los londinenses también habían levantado la Premier en 1998 y 2002.

Desde entonces llegaron los años de reconstrucción, las frustraciones europeas, las ventas de figuras y las heridas abiertas ante el dominio del Manchester City. Incluso la temporada pasada el Arsenal lideró gran parte de la campaña antes de desplomarse en el cierre.

Esta vez el equipo parece diferente. Más frío. Más maduro. Más preparado para soportar la presión. El miedo todavía existe en el Emirates.

La afición del Arsenal ya saborean el título de su escuadra. REUTERS

Aun así, el nerviosismo sigue flotando sobre Londres.

Durante varios tramos del partido, especialmente en el segundo tiempo, el Arsenal dejó ver cierta tensión. Mikel Arteta vivió cada minuto agitado sobre la banda mientras Burnley encontraba espacios aislados que amenazaban con congelar el estadio.

Anthony provocó varios problemas por las bandas y Havertz incluso estuvo bajo revisión del VAR por una entrada peligrosa sobre Ugochukwu. El partido jamás transmitió sensación total de control.

Quizá ahí vive la única esperanza del Manchester City. La presión psicológica de un club que lleva 22 años esperando volver a tocar la cima inglesa.

Porque históricamente las carreras por el título siempre esconden trampas inesperadas. Equipos sin objetivos aparentes encuentran motivaciones extrañas, estadios pequeños se convierten en escenarios gigantes y los nervios terminan pesando más que la calidad.

Pero el Arsenal parece haber aprendido de sus viejos colapsos.

No juega el futbol más brillante del continente cada semana. No gana todos los partidos con autoridad. Sin embargo, ha desarrollado algo todavía más importante en mayo: la capacidad de sobrevivir.

Y mientras el Emirates canta soñando con el trofeo, la Premier empieza a asumir una realidad incómoda para el Manchester City. Si el City no gana mañana, el título estará en la vitrina del Arsenal.

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