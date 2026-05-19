Frentes Políticos / 19 de mayo de 2026

1, Reacomodo. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ajusta los tiempos. La elección de jueces, magistrados y ministros se movería a 2028 para no empalmarse con la disputa intermedia de 2027, donde las boletas amenazan con parecer directorio telefónico y el electorado con perderse entre tantos nombres. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, se declaró listo para procesar la corrección con la disciplina de siempre. El argumento es simplificar; la señal, reconocer que el diseño original nació con más entusiasmo que cálculo. Reformar la reforma para no hacer engorrosas las elecciones. Buena decisión.

2. En el Edomex también hace aire. La reconstrucción del Periférico Norte ya es considerada una de las obras de movilidad más importantes de los últimos años en el Valle de México. No sólo por los 108 kilómetros intervenidos o por beneficiar a más de 15 millones de usuarios, sino porque, durante décadas, esta vialidad arrastró abandono, baches, inundaciones y severos problemas de tránsito. Lo que terminó sorprendiendo fue la rapidez con la que se ejecutó la obra: trabajos, principalmente nocturnos, y sin cierres totales a la circulación. Una carta que el gobierno de Delfina Gómez Álvarez ya presume como una de sus principales apuestas en infraestructura y movilidad rumbo al Mundial.

3. Fríos. La Unidad de Inteligencia Financiera activó el bloqueo de cuentas de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa y de otros funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos, en un episodio que coloca al oficialismo ante un foco rojo de alto voltaje. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, explicó que el mecanismo opera de forma preventiva por la coordinación entre sistemas financieros de ambos países, mientras insistió en que cualquier acusación debe sostenerse con pruebas. El caso abre un frente delicado para Morena. Las cuentas quedaron inmóviles. El expediente apenas comienza a crecer.

4. Sierra vacía. El Durazno dejó de ser una comunidad tranquila y se volvió advertencia. Mientras Esteban Villegas, gobernador de Durango, observa la crisis, familias enteras cambiaron la rutina por caravanas de escape, con maestros, médicos y niños huyendo entre ráfagas. No fue un sobresalto de temporada. La zona llevaba años cercada por la disputa criminal y por una autoridad que llegó tarde, otra vez. Ni los operativos ligados a Aureliano Guzmán, identificado como líder criminal en la región, alteraron el fondo del problema, que el Estado aparece cuando ya no queda nadie a quien proteger. Qué fracaso es gobernar pueblos fantasma.

5. Cerco. Enrique Inzunza, senador de Morena, descubrirá que el silencio político funciona hasta que los votos empiezan a contarse uno por uno. La convocatoria a un periodo extraordinario para ajustar la elección judicial lo coloca frente a una disyuntiva elemental: reaparece en su escaño o pide licencia para que el suplente haga el trabajo. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, necesita 86 votos y Morena aprendió que las mayorías constitucionales no admiten distracciones ni retiros tácticos. Con 87 integrantes, el oficialismo prefiere no tentar a la aritmética. El margen es de un voto. Y el ausente, de pronto, se vuelve indispensable. ¿Aparecerá?