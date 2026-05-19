Tottenham, al borde del descenso; ¿Qué necesita para permanecer en la Premier?

En un partido intenso, el Chelsea derrotó 2-1 al Tottenham Hotspur este martes en Stamford Bridge. Los goles de Enzo Fernández y Andrey Santos pusieron en predicamento a los Spurs que, con 38 puntos tras 37 jornadas, se encuentran en la zona de descenso directo.

Con solo una fecha por delante, el Tottenham está a una derrota de sellar su descenso. El golpe anímico en el oeste de Londres es duro para un equipo que ha vivido una temporada llena de altibajos, donde la irregularidad defensiva y la falta de consistencia terminaron por pasarle factura.

Jugadores del Tottenham reclamando al árbitro Reuters

Tottenham, ante su partido más importante en décadas

El Tottenham llega a la última jornada en el puesto 17 de la Premier League, con 38 puntos, solo dos puntos por encima de West Ham (36) en la lucha por la permanencia.

Todo se definirá este fin de semana, en la última jornada en Inglaterra, en el Tottenham Hotspur Stadium ante su afición, donde recibirán al Everton y será el encuentro definitivo por la permanencia.

Los Spurs necesitan imperiosamente ganar ante el Everton para sumar 41 puntos y depender de sí mismos. Sumar los tres puntos los dejaría en la Primera División en Inglaterra.

En caso de empate de los Spurs, necesitarían una derrota del West Ham y la diferencia de goles entre ambos equipos marcaría la permanencia.

Por su parte, si el Tottenham termina perdiendo el encuentro, necesitaría que los Hammers no ganen, pues en caso de hacerlo, serían los de Londres quienes perderían la categoría.

Jugadores del Tottenham tristes tras la derrota ante Chelsea Reuters

¿Cuántos descensos tiene el Tottenham en la Premier League?

De concretarse el descenso, sería la primera vez que el Tottenham Hotspur desciende de la Premier League (o su antecesora First Division) en la era moderna del club. Fundado en 1882, los Spurs han sido un pilar del futbol inglés y han pasado la mayor parte de su historia en la máxima categoría.

La última vez que el Tottenham jugó en segunda división fue en la temporada 1977-78, hace casi 50 años. Un descenso en 2026 marcaría un hito negativo histórico para una institución que ha ganado dos títulos de liga, múltiples FA Cups e incluso llegó a una Final de la UEFA Champions League.