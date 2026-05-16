Xabi Alonso al Chelsea: el estratega español tiene un acuerdo para dirigir en Stamford Bridge

El Chelsea Football Club ha encontrado al arquitecto para su próximo proyecto a largo plazo. El estratega español Xabi Alonso está a un paso de convertirse en el nuevo director técnico permanente de la escuadra de Stamford Bridge, un movimiento que promete sacudir la pizarra de la Premier League.

Se espera que el timonel de 44 años estampe su firma en un contrato por cuatro temporadas en los próximos días, de acuerdo con los reportes la prensa británica. La directiva del club londinense aceleró las gestiones tras el despido de Liam Rosenior el mes pasado, manteniendo un perfil bajo durante las últimas semanas con el objetivo de no desviar la atención de la plantilla antes de disputar la final de la FA Cup frente al Manchester City.

Aunque la baraja de candidatos de la cúpula azul incluía nombres de peso en el circuito británico como Andoni Iraola del Bournemouth, Marco Silva del Fulham y Oliver Glasner del Crystal Palace, Alonso se afianzó rápidamente como la opción predilecta. Las negociaciones se prolongaron durante varias semanas debido a que el técnico vasco solicitó ciertas garantías estructurales e institucionales antes de aceptar el desafío de enderezar el rumbo de la entidad 'Blue'.El regreso al escenario británico

El Liverpool quería a Alonso

El nombre de Xabi Alonso también había estado orbitando con fuerza alrededor de Anfield. La temporada decepcionante del Liverpool bajo el mando de Arne Slot levantó rumores sobre un posible regreso del exfutbolista a la que fue su casa durante cinco campañas. Sin embargo, la postura de los Reds de respaldar la continuidad de Slot, condicionada en última instancia a la clasificación a la Liga de Campeones, despejó el camino para que el Chelsea amarrara el acuerdo.

Alonso se encuentra disponible en el mercado desde enero pasado, cuando concluyó una breve etapa de menos de ocho meses al frente del Real Madrid.

Xabi Alonso afirmó que se va del Real Madrid con honor Reuters

Pese a ese reciente bache en la capital española, el prestigio del técnico vasco se mantiene intacto gracias a la histórica campaña 2023-24 con el Bayer Leverkusen. En su debut completo en los banquillos de primera línea, Alonso guio al conjunto de las aspirinas a conquistar su primera Bundesliga de forma invicta y a levantar la Copa de Alemania, credenciales de oro que ahora buscará replicar en la competitiva atmósfera de Londres.