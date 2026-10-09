La defensa de los Seahawks es la clave para detener el paso perfecto de los San Francisco 49ers

Con un récord perfecto de 4-0, los San Francisco 49ers visitan a los Seahawks este domingo en el Lumen Field, durante la Semana 5 de la NFL, en un partido que definirá el liderato de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

En la actual campaña, la ofensiva de Kyle Shanahan ha sido una de las más efectivas en las primeras cuatro semanas de temporada regular, ya que es la segunda con mayor cantidad de puntos a favor, solo por detrás de Los Ángeles Rams.

Sin embargo, su visita a Seattle representa una amenaza directa para sus aspiraciones de conquistar el título divisional, ya que en sus últimos dos enfrentamientos se encontró con una barrera prácticamente impenetrable: la defensiva de Mike Macdonald.

La temporada pasada, en sus dos últimos duelos ante San Francisco, los Seahawks no permitieron que los 49ers anotaran Touchdown y únicamente recibieron nueve puntos provenientes de goles de campo. Por su parte, Seattle sí logró ser contundente en ofensiva, pues en esos dos encuentros consiguió un total de 54 puntos.

Actualmente la solidez defensiva de los Seattle Seahawks lo coloca como el líder de la liga en cuanto a yardas permitidas, promediando 246 por partido; en puntos recibidos es quinta. Pero la línea ofensiva de los San Francisco 49ers es una de las más efectivas, ya que en lo que va de temporada no han permitido una sola captura en contra de su QB Brock Purdy.

Los datos reflejan que la disputa en Lumen Field será diferente a los dos últimos encontronazos entre ambas escuadras, Seattle ha perdido a su coordinador ofensivo Clint Kubiak, mientras los 49ers ya cuentan con equipo completo, además de las incorporaciones en ataque de Mike Evans y Brandin Cooks, además parecen haber dejado atrás la problemática lesiones, algo que los atormentó durante el año pasado.

Una rivalidad que Harbaugh y Carroll llevaron más allá

La rivalidad entre los 49ers y los Seahawks tomó fuerza a partir de 2011, cuando Jim Harbaugh llegó a San Francisco y Pete Carroll consolidó su proyecto en Seattle. Sin embargo, la historia entre ambos entrenadores comenzó en el futbol americano colegial, cuando Harbaugh dirigía a Stanford y Carroll estaba al frente de USC. Sus enfrentamientos en la NCAA estuvieron marcados por la tensión y la competencia, especialmente después de la victoria de Stanford por 55-21 en 2009.

Con ambos entrenadores en la NFL, la rivalidad se trasladó a la División Oeste de la Conferencia Nacional, donde sus equipos protagonizaron duelos decisivos por el liderato divisional. Uno de los capítulos más memorables ocurrió en enero de 2014, cuando Seattle derrotó 23-17 a San Francisco en la final de la Conferencia Nacional, aquel partido estuvo marcado por la última jugada, que terminó en una intercepción de Richard Sherman a Colin Kaepernick. Tras ese partido los Seahawks llegaron al Super Bowl XLVIII, que posteriormente conquistaron.