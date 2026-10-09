Fallece Mike Ditka, leyenda histórica de la NFL y los Osos de Chicago, a los 86 años

El mundo del futbol americano profesional está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Mike Ditka, una de las figuras más influyentes y respetadas en la historia de la NFL, quien murió este viernes 9 de octubre de 2026 a los 86 años.

La noticia fue difundida inicialmente por Jarrett Payton, hijo del legendario corredor Walter Payton, y confirmada posteriormente por agencias internacionales como Associated Press y Reuters a través del entorno familiar. Hasta el momento, no se han revelado de manera oficial las causas del deceso del histórico exjugador y entrenador en jefe.

Una trayectoria brillante como ala cerrada

Ditka construyó una carrera de primer nivel dentro de los emparrillados como ala cerrada, posición en la que revolucionó el juego gracias a su agresividad para bloquear y su facilidad para recibir pases. Defendió las camisetas de los Osos de Chicago, las Águilas de Filadefia y los Vaqueros de Dallas.

Entre sus logros más importantes como jugador destacan el campeonato de la NFL conseguido con Chicago en 1963 y la obtención del Super Bowl VI con los Cowboys en 1972, consolidándose como uno de los atletas más dominantes de su época.

El cerebro detrás de los históricos Bears de 1985

Tras colgar los botines, Ditka dio el salto a los banquillos donde alcanzaría el estatus de mito. En 1982 asumió la dirección técnica de los Osos de Chicago, franquicia a la que transformó por completo hasta llevarla a conquistar el Super Bowl XX en enero de 1986, tras vencer de forma contundente a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Aquel equipo de 1985 es ampliamente recordado como uno de los conjuntos más dominantes de la historia gracias a su imponente línea defensiva.

Su impacto en la liga le valió ingresar al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional en 1988 por sus méritos como jugador, además de ser galardonado como el Entrenador del Año de la NFL en dos ocasiones (1985 y 1988). Ditka pertenece al selecto grupo de personas que han ganado el Super Bowl como jugador, entrenador asistente y entrenador en jefe, una distinción que únicamente comparte con Tom Flores.

Luego de su retiro como entrenador, se mantuvo vigente en la cultura deportiva como un respetado analista de televisión, recordado siempre por su fuerte temperamento, liderazgo e identidad absoluta con la ciudad de Chicago.