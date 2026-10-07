Que siempre no: La NFL se echa para atrás con las multas a jugadores por malentendidos festejos

La NFL dio un paso atrás en su estricta política de disciplina al anular las multas impuestas contra el fullback estrella de los San Francisco 49ers, Kyle Juszczyk, y el ala cerrada de los Dallas Cowboys, Jake Ferguson. Después de un exhaustivo proceso de apelación coordinado por la Asociación de Jugadores (NFLPA), la liga determinó retirar los castigos tras comprobarse una evidente mala interpretación de las celebraciones de ambos jugadores, sentando un precedente inmediato en el reglamento.

Respetan el festejo de tomar jugo de Juszczyk

El caso de Kyle Juszczyk acaparó la atención pública tras ser sancionado con $14,926 dólares durante la Semana 2 de la temporada. El comité disciplinario de la liga había catalogado su festejo en las diagonales como un ademán inapropiado que emulaba "beber una cerveza de un trago".

Sin embargo, durante las audiencias de revisión, el veterano jugador de los 49ers demostró que su gesto simula en realidad tomar de una caja de jugo. Esta es una referencia directa a su histórico apodo, "Juice", el cual ha utilizado a lo largo de toda su trayectoria profesional en los emparrillados sin haber recibido amonestaciones previas.

Ferguson muestra video de festejo preparado

Por su parte, la estrella de los Cowboys, Jake Ferguson, vio revocada una multa de $13,611 dólares por el mismo concepto de "demostración ofensiva de mal gusto" durante el encuentro frente a Washington. El ala cerrada logró probar ante las autoridades, mediante documentación y videos tomados durante las prácticas semanales de la franquicia de Dallas, que su coreografía consistía en simular tomar una botella de Gatorade de forma acelerada, una acción que ya se encontraba ensayada por el equipo ofensivo y publicada en redes sociales.

Juszczyk se queja de la hipocresía en la NFL

Más allá del beneficio económico para los implicados, la resolución final de la liga evidenció las severas críticas hacia la gestión institucional. El propio Juszczyk señaló públicamente la hipocresía comercial de la organización, argumentando que resulta contradictorio calificar de "ofensivo" o inmoral el ademán de beber alcohol cuando la propia NFL sostiene contratos multimillonarios de patrocinio con marcas de cerveza como Bud Light.

Incluso si fuera cerveza, que no lo era, no creo que deba ser un problema con todos los patrocinios de cerveza que tenemos en la liga", sentenció con dureza Juszczyk.

Ante el masivo revuelo mediático en plataformas digitales y la presión del sindicato de jugadores, fuentes oficiales confirmaron que la NFL modificará su criterio. A partir de este momento, los oficiales dejarán de multar a los jugadores por simular beber líquidos durante sus festejos en la zona de anotación.

La decisión de la liga llega en un momento crucial de cara a las siguientes jornadas del campeonato, permitiendo a los atletas concentrarse plenamente en el ámbito deportivo y en sus respectivos esquemas tácticos libres de penalizaciones absurdas.