Brock Purdy manda en la NFL

El invicto de los 49ers tiene nombre propio: Brock Purdy no sólo sostiene a San Francisco sin derrotas, sino que empieza a colarse con fuerza en las quinielas de MVP. Es el salto natural para quien hace apenas un año era visto como una simple revelación de Fantasy y hoy se perfila como la pieza central de un ataque que no conoce la derrota.

No muy lejos, Kirk Cousins construye su propia historia de resistencia. Perdió el fin de semana ante Kansas City, sí, pero sigue disponible en un porcentaje alto de las ligas en ESPN y Yahoo, una ganga comparada con Jayden Daniels, rostro de las lesiones desde la campaña pasada y presente en más de 90% de los rosters en ambas plataformas. La diferencia entre un QB que todavía se consigue en el waiver y otro que ya nadie suelta se mide, también, en disponibilidad.

Si Purdy hace campaña de MVP, Kenneth Walker III corre muy cerca detrás de él en esa misma conversación. MVP del Super Bowl LX con Seattle, dejó a los Seahawks al no cerrar el acuerdo económico que buscaba y en apenas cuatro semanas con Kansas City ya es la columna vertebral que carga sobre sus hombros el regreso de Patrick Mahomes. Los Chiefs, invictos, se lo deben en buena parte a él. Pocas veces un corredor cambia de aire y de inmediato se convierte en la pieza que sostiene el ataque completo.

Dos receptores volvieron a desordenar los rankings previos al draft de Fantasy este fin de semana, y ambos llegaron a sus equipos en rondas que hoy parecen un error de cálculo colectivo. CeeDee Lamb firmó 17 recepciones y 189 yardas en la victoria de Dallas sobre Houston, una actuación que recuerda por qué sigue siendo uno de los activos más consistentes de la liga semana tras semana. Jaxon Smith-Njigba, segundo entre todos los receptores en puntos por partido con 28, confirma que tomarlo en la segunda o tercera ronda fue, a estas alturas, un auténtico regalo para quienes confiaron en él antes de que la temporada arrancara y las dudas sobre su techo todavía rondaban cada mock draft.

Y para cerrar, el contraste que define esta semana: Saquon Barkley, hace apenas un par de temporadas el mejor corredor de la NFL y referencia obligada en cualquier draft de Fantasy, sufrió una lesión este fin de semana que lo deja en predicamento justo en la campaña en la que todavía esperaba su oportunidad de brillar tras un arranque irregular. El calendario, a veces, no perdona ni a quien ya lo ha dado todo; y en Fantasy, ese tipo de golpes suelen llegar sin previo aviso, obligando a replantear la alineación de la semana entera.