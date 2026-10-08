Buccaneers vs. Cowboys EN VIVO GRATIS | Seguimiento de la Semana 5 NFL: Resultado en directo

Los Dallas Cowboys llegan al AT&T Stadium en busca de su segunda victoria en fila y la tercera de la campaña para estar en la lucha por el liderato de la División Este de la Conferencia Nacional. El fin de semana pasado CeeDee Lamb tuvo un partido de ensueño con 17 recepciones y 189 yardas con un touchdown.

Del otro lado llegan los Tampa Bay Buccaneers, una de las cinco franquicias sin victorias después de cuatro semanas de temporada; llegan con la presión de que el novato Jalon Daniels debe salir como titular por segunda semana consecutiva después de que Baker Mayfield sufrió una lesión.