Buccaneers vs. Cowboys EN VIVO GRATIS | Seguimiento de la Semana 5 NFL: Resultado en directo
Dallas desea mantener el buen paso en la temporada como anfitrión de Tampa Bay, que apenas aspira a su primera victoria en la temporada
comienza la semana 5 de la NFL
Los Dallas Cowboys llegan al AT&T Stadium en busca de su segunda victoria en fila y la tercera de la campaña para estar en la lucha por el liderato de la División Este de la Conferencia Nacional. El fin de semana pasado CeeDee Lamb tuvo un partido de ensueño con 17 recepciones y 189 yardas con un touchdown.
Del otro lado llegan los Tampa Bay Buccaneers, una de las cinco franquicias sin victorias después de cuatro semanas de temporada; llegan con la presión de que el novato Jalon Daniels debe salir como titular por segunda semana consecutiva después de que Baker Mayfield sufrió una lesión.
Después de haber sido barridos en la primera serie ofensiva de sus rivales, la defensiva de Dallas logró un tres y fuera con los Bucs encajonados para volver a tener el ataque en sus manos.
El novato Daniels no falló ninguno de sus ocho pases en su primera ofensiva.
Después de las exitosas dos primeras ofensivas del partido, la defensiva de Bucs hizo una buena labor para detener rápido a Dallas y recibir de nueva cuenta la ofensiva.
Daniels conectó un pase de cinco yardas con Irving para empatar el partido luego de hacer bueno el punto extra. El novato de los Bucs tuvo momentos brillantes durante una larga ofensiva que se llevó más de 11:00 minutos y recorrió 73 yardas con 15 jugadas hasta llegar a las diagonales.
Daniels se las ha arreglado con pases, carreras y la ayuda de un par de pañuelos cuando parecía que se acababa la ofensiva, para llevar a los Bucs hasta dentro de la yarda 10 con una corrida de Bucky Irving con la que terminó el primer periodo.
El QB novato completa el primer pase del partido de los Buccaneers. Logra el primer primero y 10 de su equipo con una escapada en la que no le importó recibir un duro golpe.
Javonte Williams anotó su séptimo touchdown de la temporada en una primera ofensiva en la que tuvo 26 yardas en cuatro acarreos, mientras que Prescott completó tres de cinco pases para 37 yardas. Dallas tardó 4:09 minutos en anotar los primeros puntos del partido.
Javonte Williams logra un acarreo de una yarda para abrir el marcador en la primera ofensiva del partido. La patada de punto extra es buena para tomar la ventaja 0-7.
Las primeras tres jugadas ofensivas fueron pases de Prescott, pero es Javonte Williams quien lleva el ataque dentro de la yarda 30 con un largo acarreo.
El tradicional Thursday Night Football está listo para comenzar. Dak Prescott será el primero en tomar la ofensiva desde la yarda 25 de su campo.
El QB novato Jalon Daniels tiene la oportunidad de celebrar su primera victoria en su historia en la liga ante un rival como Cowboys, cuya defensiva es lo más débil que ofrecen para el partido de esta noche. Daniels también es el primer jugador debutante en asumir los mandos de la ofensiva de un equipo de la liga.
La temporada se le escapa a los Tampa Bay Buccaneers después de seguir sin victoria. Para este duelo tienen siete bajas confirmadas, de las que sobresalen su QB estelar Baker Mayfield.
El receptor CeeDee Lamb será el principal objetivo a detener por parte de la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers luego de que el fin de semana pasado fue el mejor receptor de la liga gracias a sus 17 recepciones para 189 yardas y una anotación en la victoria ante los Houston Texans.
El quarterback Dak Prescott (5,443 yardas) saltará al emparrillado con la posibilidad de que si consigue 151 yardas por pase se convertirá en el QB con más yardas en la historia de los Thursday Night Football (TNF) al superar a Matthew Stafford (5,593 yardas).
Las puertas del AT&T Stadium en Arlington es la cede para el inicio de la semana 5 de la temporada de la NFL con la visita de los Tampa Bay Buccaneers a los Dallas Cowboys.