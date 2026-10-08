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Buccaneers vs. Cowboys EN VIVO GRATIS | Seguimiento de la Semana 5 NFL: Resultado en directo

Dallas desea mantener el buen paso en la temporada como anfitrión de Tampa Bay, que apenas aspira a su primera victoria en la temporada

Por: Ricardo Thomas

Juego de la semana 5 de la temporada de la NFL.
Juego de la semana 5 de la temporada de la NFL.Especial
Tampa Bay Buccanees.
Tampa B.
77
Dallas
Dallas Cowboys
comienza la semana 5 de la NFL

Los Dallas Cowboys llegan al AT&T Stadium en busca de su segunda victoria en fila y la tercera de la campaña para estar en la lucha por el liderato de la División Este de la Conferencia Nacional. El fin de semana pasado CeeDee Lamb tuvo un partido de ensueño con 17 recepciones y 189 yardas con un touchdown. 

Del otro lado llegan los Tampa Bay Buccaneers, una de las cinco franquicias sin victorias después de cuatro semanas de temporada; llegan con la presión de que el novato Jalon Daniels debe salir como titular por segunda semana consecutiva después de que Baker Mayfield sufrió una lesión. 

Tampa bay vs. Dallas
Segundo cuarto 11:09Defensiva de Dallas se reivindica

Después de haber sido barridos en la primera serie ofensiva de sus rivales, la defensiva de Dallas logró un tres y fuera con los Bucs encajonados para volver a tener el ataque en sus manos. 

Daniels ha tenido un gran inicio

El novato Daniels no falló ninguno de sus ocho pases en su primera ofensiva. 

Segundo cuarto: 12:12Tampa Bay luce a la defensiva

Después de las exitosas dos primeras ofensivas del partido, la defensiva de Bucs hizo una buena labor para detener rápido a Dallas y recibir de nueva cuenta la ofensiva. 

Segundo cuarto: 14:53¡¡¡¡Touchdown Tampa Bay!!!

Daniels conectó un pase de cinco yardas con Irving para empatar el partido luego de hacer bueno el punto extra. El novato de los Bucs tuvo momentos brillantes durante una larga ofensiva que se llevó más de 11:00 minutos y recorrió 73 yardas con 15 jugadas hasta llegar a las diagonales. 

Primer cuarto: 0:28 Tampa Bay está en zona de gol

Daniels se las ha arreglado con pases, carreras y la ayuda de un par de pañuelos cuando parecía que se acababa la ofensiva, para llevar a los Bucs hasta dentro de la yarda 10 con una corrida de Bucky Irving con la que terminó el primer periodo.

Primer cuarto: 10:44Daniels toma la ofensiva

El QB novato completa el primer pase del partido de los Buccaneers. Logra el primer primero y 10 de su equipo con una escapada en la que no le importó recibir un duro golpe.

Gran presentación de los Cowboys

Javonte Williams anotó su séptimo touchdown de la temporada en una primera ofensiva en la que tuvo 26 yardas en cuatro acarreos, mientras que Prescott completó tres de cinco pases para 37 yardas. Dallas tardó 4:09 minutos en anotar los primeros puntos del partido.

Primer cuarto: 10:53¡¡¡Touchdown Dallas!!!

Javonte Williams logra un acarreo de una yarda para abrir el marcador en la primera ofensiva del partido. La patada de punto extra es buena para tomar la ventaja 0-7.

Primer cuarto: 12:47En campo rival

Las primeras tres jugadas ofensivas fueron pases de Prescott, pero es Javonte Williams  quien lleva el ataque dentro de la yarda 30 con un largo acarreo.

Primer cuarto: 14:54Dallas será el primero en la ofensiva

El tradicional Thursday Night Football está listo para comenzar. Dak Prescott será el primero en tomar la ofensiva desde la yarda 25 de su campo.

Jalon Daniels busca brillar

El QB novato Jalon Daniels tiene la oportunidad de celebrar su primera victoria en su historia en la liga ante un rival como Cowboys, cuya defensiva es lo más débil que ofrecen para el partido de esta noche. Daniels también es el primer jugador debutante en asumir los mandos de la ofensiva de un equipo de la liga.

Jalon Daniels es el primer QB novato en tomar los controles de un equipo esta temporada.
Jalon Daniels es el primer QB novato en tomar los controles de un equipo esta temporada.AFP
Reporte de lesionados de Tampa Bay

La temporada se le escapa a los Tampa Bay Buccaneers después de seguir sin victoria. Para este duelo tienen siete bajas confirmadas, de las que sobresalen su QB estelar Baker Mayfield.

CeeDee Lamb acapara reflectores

El receptor CeeDee Lamb será el principal objetivo a detener por parte de la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers luego de que el fin de semana pasado fue el mejor receptor de la liga gracias a sus 17 recepciones para 189 yardas y una anotación en la victoria ante los Houston Texans.  

Juego especial para Dak Prescott

El quarterback Dak Prescott (5,443 yardas) saltará al emparrillado con la posibilidad de que si consigue 151 yardas por pase se convertirá en el QB con más yardas en la historia de los Thursday Night Football (TNF) al superar a Matthew Stafford (5,593 yardas).

¡Bienvenidos al seguimiento del TNF!

Las puertas del AT&T Stadium en Arlington es la cede para el inicio de la semana 5 de la temporada de la NFL con la visita de los Tampa Bay Buccaneers a los Dallas Cowboys

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