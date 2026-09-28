Darnold carga con la cruz tras la derrota de Seahawks en Washington

Mueve las cadenas con soltura, pero deja el balón demasiado en manos ajenas. Sam Darnold volvió a pagar caro sus entregas con los Seahawks. Está vez sucedio en el duelo de la semana 3 de la NFL ante los Washington Commanders en el Northwest Stadium, donde los locales ganaron 33-31.

A pesar de haber sido el QB más productivo por aire en lo que va de la semana tres, con 379 yardas, promediar 8.4 por intento, y cuatro pases de Touchdown; la mala fortuna se hizo presente para los Seahawks, ya que Darnold fue interceptado dos veces en el encuentro.

La defensa de Mike Macdonald sostuvo a Seattle al limitar a los Commanders a 248 yardas totales, 189 menos de las que produjo la ofensiva de los Seahawks, y forzó tres despejes. El escenario estaba servido para la remontada con cuatro minutos por jugar, pero Sam Darnold lanzó un pick-six que terminó por cambiar el destino del partido.

Debería haberlo lanzado al suelo. Es un balón que tengo que tirar fuera”, expresó tras colaborar en la derrota de su equipo.

Sam Darnold y un fantasma que lo persigue desde 2025

El QB de 29 años fue líder en entregas de balón la temporada pasada con 20, 14 intercepciones y 6 fumbles; el sistema del ex coordinador ofensivo Clint Kubiak era agresivo, y hasta antes de postemporada priorizo el Play Action donde promedió 11 yardas por intento, pero en varios partidos se mostró inseguro al registrar 1.18 entregas de balón por encuentro.

Sam Darnold en el partido contra los Commanders Reuters

Tras el gran cierre de la campaña anterior, pero un regreso titubeante ante los Commanders el QB fue tajante al reconocer que necesita dar vuelta a la situación, analizar mejor y ser más seguro en sus envíos.

No puedo entregar el balón. Continuaré revisando las imágenes, las miraré mañana, me miraré al espejo y trabajaré en lo que necesitamos mejorar.", expresó.

Mike Macdonald señalo indirectamente a su QB

El joven entrenador de los Seattle Seahawks expresó que su equipo consiguió primeros downs de manera efectiva, pero que existe un mayor margen de mejora; asimismo habló sobre los errores de Sam Darnold y el corredor novato Jadarian Price, quien sufrió un fumble.

Creo que nuestros chicos jugaron duro. Hicieron muchas cosas buenas; ofensivamente, lanzamos el balón realmente bien, pero tenemos que cuidarlo más... Si lo perdemos, no es bueno para el negocio… El estará bien, lo resolverá (Jadarian Price), Aseveró Mike Macdonald.

Ahora Seattle fija la mirada en la semana 4, donde enfrentarán a los Angeles Chargers en Lumen Field, una oportunidad para superar lo ocurrido en Washington y no perder terreno ante los San Francisco 49ers en la lucha por la división Oeste de la NFC, quienes registran tres victorias al hilo, mientras los Seahawks cuentan con dos victorias y una derrota.