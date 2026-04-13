Rafa Nadal se une a las estrellas del deporte con documental en streaming

El gigante de streaming Netflix anunció la emisión a partir del miércoles 29 de mayo de una nueva serie documental deportiva en torno a la carrera de la leyenda española del tenis, Rafael Nadal, y su último año en el circuito ATP antes de su retirada en 2024.

"Su lucha incansable es su mayor legado", resumió la empresa estadunidense en sus redes sociales.

Este documental, disponible desde el próximo 29 de mayo, trazará un recorrido sobre la vida y la carrera del antiguo N.1 del mundo, poseedor de 22 títulos del Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, hasta su retirada en noviembre de 2024, después de años luchando contra las lesiones.

Deportistas que cuentan con su legado en streaming

En diversas plataformas, los deportistas que marcaron época cuentan con su documental o serie en streaming, algunos de los más representativos son:

- Pelé / Netflix.

- Schumacher / Netflix.

- Michael Jordan (The last dance) / Netflix.

- Cristiano Ronaldo y Lionel Messi (Face off) / Netflix.

- José Mourinho, Doc Rivers y Patrick Mouratoglou (The Playbook) / Netflix.

- Diego Armando Maradona / HBO Max.

- Steven Gerard (Make us dream) / Prime video.

- Sergio Ramos (El corazón de Sergio Ramos) / Prime video.

- Ídolos del deporte / Claro Sports.

BFG