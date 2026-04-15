Katia Itzel García pitará en la Jornada 15 del Clausura 2026 tras verse en polémica

El entorno del futbol mexicano regaló un nuevo capítulo lleno de polémica arbitral. Cuando todos los expertos y analistas deportivos anticipaban un duro castigo o al menos un descanso preventivo en la congeladora, la Comisión de Árbitros sorprendió al mundo al confirmar que la silbante Katia Itzel García regresará a las canchas para impartir justicia durante la crucial Jornada 15 del torneo Clausura 2026. Su designación oficial para el vibrante duelo entre los Rayos del Necaxa y los felinos de Tigres UANL levantó muchísima ámpula entre los aficionados, quienes todavía recuerdan a la perfección su escandalosa actuación de la semana pasada en la capital del país.

Katia Itzel en un partido de Tigres. Mexsport

EL RESPALDO TOTAL DE LA COMISIÓN DE ÁRBITROS

La sorpresiva noticia detonó en las redacciones gracias a la oportuna información que filtró el reconocido periodista David Medrano. Según los datos del comunicador, las altas esferas del arbitraje nacional cerraron filas de manera hermética en torno a la jueza central. Lejos de aplicar una sanción ejemplar por las evidentes fallas de criterio en el terreno de juego, los altos mandos de la federación evaluaron internamente la situación y calificaron como positivo el desempeño general de la colegiada durante el ríspido encuentro disputado en las majestuosas instalaciones de Ciudad Universitaria.

Katia Itzel García pitando en el Nemesio Diez. Mexsport

Esta inesperada calificación de excelencia le otorgó el pase automático para repetir como máxima autoridad en una fecha definitoria para los equipos que buscan amarrar su boleto a la anhelada liguilla. El gremio arbitral defendió a capa y espada la rigurosa interpretación del cronómetro, ignorando por completo la gigantesca ola de críticas, abucheos y cuestionamientos que inundaron las redes sociales y los programas de debate deportivo tras el silbatazo final de aquel polémico compromiso dominical.

EL ESCÁNDALO EN CIUDAD UNIVERSITARIA Y LA FURIA CAÑONERA

Para comprender la verdadera magnitud del enojo colectivo, resulta estrictamente necesario retroceder al momento exacto que desató el caos mediático. Durante el tenso enfrentamiento entre los Pumas de la UNAM y la escuadra de Mazatlán FC, la jueza mexicana protagonizó lo que muchos consideran la marcación más inverosímil y anticlimática de toda la actual campaña. En los instantes agónicos de la primera mitad, la zaga universitaria cometió un error garrafal y perdió la esférica de forma infantil en su propia zona de seguridad. Un veloz atacante del cuadro sinaloense robó la pelota y enfiló a toda velocidad para encarar un inminente mano a mano contra el legendario arquero costarricense Keylor Navas.

Katia Itzel García será la primera árbitra mexicana en un Mundial. Mexsport

Justo en el instante en que el delantero preparaba el remate en una manifiesta oportunidad de gol que amenazaba con romper el cero en el marcador, Katia Itzel García decidió llevarse el silbato a la boca y decretar el final de los primeros 45 minutos. Si bien es cierto que los tres minutos del tiempo de compensación concluyeron apenas unos segundos antes, la regla no escrita del futbol profesional dicta con claridad que el árbitro debe permitir la culminación de una jugada de peligro tan evidente para evitar suspicacias.

Esta drástica y milimétrica decisión encendió la furia incontrolable de los visitantes. Los reclamos airados inundaron el césped de la máxima casa de estudios y la tremenda frustración alcanzó su punto más alto cuando la silbante expulsó de forma directa a Sergio Bueno por sus fuertes y altisonantes protestas desde el banquillo. Ahora, bajo este pesado clima de tensión, la próxima árbitra mundialista buscará limpiar su imagen y demostrar su máxima capacidad técnica en la aduana de Aguascalientes, cargando permanentemente con la pesada e implacable lupa del escrutinio público sobre sus hombros durante los 90 minutos.