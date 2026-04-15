Tyrese Maxey despacha al Magic (109-97) en el Play-In de la NBA

Los 76ers de Filadelfia aseguraron su boleto a los playoffs de la Conferencia Este de lña NBA tras imponerse de forma contundente al Magic de Orlando con un marcador de 109-97 en el torneo Play-In. El equipo, que jugó como local en el imponente Xfinity Mobile Arena, se afianzó como el séptimo cabeza de serie y ahora se enfrentará a los Celtics de Boston en la primera ronda. El segundo sembrado contra el séptimo, una batalla que promete grandes emociones.

El héroe de la noche para los Sixers fue el estelar guardia Tyrese Maxey, que demostró su capacidad para tomar el control del partido en momentos críticos. Maxey finalizó como el máximo anotador de su equipo con 31 puntos, 11 de los cuales llegaron en el decisivo último cuarto, rompiendo la resistencia del Magic.

El esfuerzo de Filadelfia fue colectivo y se destacó por su dominio en los rebotes y su solidez defensiva, siguiendo la clave para este tipo de encuentros. El alero VJ Edgecombe aportó un valioso doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes, mientras que el pívot suplente Andre Drummond también logró un doble-doble con 19 puntos y 11 rebotes. La quinteta de Orlando tuvo en Desmond Bane a su mejor hombre, quien registró 34 puntos. A pesar de los 18 puntos del italo-estadunidense Paolo Banchero, el esfuerzo del Magic no fue suficiente para evitar la derrota.

Tyrese Maxey fue el jugador del partido. AFP

El veterano centro Andre Drummond demostró que está en condiciones de contribuir con su poder bajo los tableros: capturó 10 rebotes y anotó 14 puntos, en una oportunidad ensayó, en los segundos finales y de manera exitosa, desde la línea de triples, lo que desató un ensordecedor festejo de los aficionados que llenaron la casa. Por momentos hizo olvidar a Joel Embiid, que se recupera de una operación.

El resultado clasifica a los 76ers de Filadelfia a la postemporada por octava vez en nueve años. Por su parte, el Magic tendrá una última oportunidad de avanzar a los playoffs, enfrentando a los Hornets de Charlotte en un partido de repechaje por el octavo puesto de la Conferencia Este. El triunfo en el play-In le permite a los Sixers prepararse para el reto monumental contra los Celtics, buscando dar la sorpresa en la serie al mejor de siete.