¿De quién es el Coloso? Afición de Cruz Azul reclama el Estadio Banorte como su casa

En medio de la rivalidad entre el Cruz Azul y el América, hay una sensación que cada vez toma más fuerza en la tribuna. Para muchos aficionados de La Máquina, el estadio Azteca (Banorte) también se siente como su casa y a veces, más que la del rival.

Lejos de intimidarse por compartir nuevamente escenario con las Águilas, la afición celeste ha sabido hacerse sentir en cada recinto al que llega. Durante varios años, el color azul ha invadido las gradas, los cánticos retumban con fuerza y por momentos, el ambiente parece inclinarse del lado cementero.

Nosotros no consideramos nada más el Azteca como nuestro estadio, en cualquier lugar que jugamos es nuestro”, señaló Mónica Sánchez, aficionada de Cruz Azul.

Los seguidores de Cruz Azul consideran su casa el Estadio Banorte Mexsport

Siempre hablan mucho de que no tenemos estadio pero en el Olímpico Universitario salimos campeones y aquí en el Azteca ya lo hemos hecho y volverá a suceder esta temporada”, declaró Jesús Manuel con la emoción de volver a tener a Cruz Azul en el Azteca.

Es una apropiación emocional de un estadio que han aprendido a habitar. Aquí consiguieron su último título de liga, la novena estrella, en 2021.

Otros como Jorge Hernández, aficionado del América, les deja ver que en está cancha nunca podrán sentirse como en casa.

Estos brothers de Cruz Azul son unos arrimados que no tienen casa. Incluso el estadio Ciudad de los Deportes, que fue su hogar por años, llegamos y les pintamos los asientos de amarillo”, mencionó el aficionado Óscar Torres.

Pese a la presencia de aficionados de Cruz Azul fue el América quien fungió como local Mexsport

Y aunque el América presume el inmueble como suyo, los aficionados recuerdan aquellas noches en las que la voz, el ánimo y hasta el pulso del estadio fueron azules. En ese instante, más de uno de Cruz Azul, lo piensa sin dudar: este estadio, también es nuestro.