Gabriel Milito reconoce superioridad de Tigres tras goleada a Chivas

Luego de la contundente derrota de las Chivas por 4-1 ante Tigres UANL en la Jornada 14 del Clausura 2026, el técnico rojiblanco Gabriel Milito aceptó que su equipo fue superado y deberá corregir errores de cara al cierre del torneo.

El estratega argentino descartó que el arbitraje haya influido en el resultado y señaló que las fallas en el arranque del partido volvieron a ser determinantes, tal como ocurrió en duelos anteriores.

El arbitraje no influyó en el resultado. Si queremos aspirar a lo que soñamos no podemos conceder en el inicio de los partidos. Nos pasó con Toluca y hoy también. Hay cosas por corregir y mejorar. Lo podríamos haber hecho mejor”, declaró Milito.

A pesar del tropiezo, el técnico del Rebaño se mostró confiado en que su equipo llegará en condiciones competitivas a la fase final del campeonato.

Terminaremos lo mejor posible. Después vendrá la Liguilla y jugaremos con los jugadores que contamos a pesar de las bajas mundialistas. Estamos en buen camino con algunos tropiezos, pero es algo normal, no podés ganar todo”, añadió.

Chivas buscará recomponer el rumbo en las últimas jornadas del Clausura 2026 para llegar con mejores sensaciones a la Liguilla.