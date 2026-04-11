Nicolás Ibáñez sufre lesión, sale entre lágrimas y aumenta problemas en Cruz Azul

En su primer torneo con Cruz Azul, Nicolás Ibáñez fue titular en el Clásico Joven ante América, encuentro en el que prendió las alarmas al salir lesionado en el minuto 37 del compromiso; tuvo que abandonar el terreno de juego con apoyo de las asistencias médicas.

En el primer partido de Liga MX en el Estadio Banorte tras su remodelación, América recibió a Cruz Azul para protagonizar el Clásico Joven en la Jornada 14 del Clausura 2026.

Con la presión de haber caído ante LAFC y sumando 5 partidos sin triunfo, Nicolás Larcamón optó por Nicolás Ibáñez para comandar el ataque de La Máquina, sin embargo, los cementeros no lograron crear opciones de peligro durante los primeros instantes.

Durante el minuto 17, Patricio Salas se convirtió en el primer futbolista en anotar desde la reinauguración del Estadio Banorte, por lo que Cruz Azul tomó la iniciativa y fue al frente en busca del empate inmediato.

Fue en una jugada aislada cuando Nicolás Ibáñez se recostó sobre el terreno de juego, lesionándose y encendiendo las alarmas de Cruz Azul, ya que el delantero que fue habitual para el Cuerpo Técnico cementero, salió sin apoyar el pie y entre lágrimas.

Nicolás Ibáñez se someterá a exámenes médicos para conocer el alcance de la lesión sufrida. Mexsport

Por supuesto, el delantero argentino deberá someterse a exámenes médicos para determinar la lesión y el grado de la misma, sin embargo, las primeras sensaciones son negativas en un cierre de torneo en donde suman 5 partidos sin ganar y la obligación de remontar ante LAFC el próximo martes 14 de abril desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

BFG