Pachuca apunta a la cima del Clausura 2026 tras vencer a Santos: “Miramos para arriba”

Luego del triunfo ante Santos Laguna, el auxiliar técnico de Pachuca, Emerson Panigutti, dejó claro que el objetivo de los Tuzos es cerrar el torneo en lo más alto de la tabla general del Clausura 2026.

Con la victoria, el conjunto hidalguense se colocó a solo tres puntos de Chivas, actual líder del campeonato, lo que refuerza su aspiración de pelear por la cima en la recta final.

Sí, nosotros miramos para arriba, vamos partido a partido y hoy se nos permitió sumar tres puntos más para seguir creciendo en la tabla general y lo vamos a hacer así de aquí al final del torneo”, aseguró Panigutti.

El auxiliar también destacó la actuación de Víctor Guzmán, quien firmó un triplete en el encuentro, aunque subrayó que su desempeño fue resultado del trabajo colectivo del equipo.

Es un jugador importante, con mucha experiencia y hoy pudo brillar porque el equipo también lo acompañó. No es solo algo individual del Pocho, sino que todo el equipo hizo que destacara él”, explicó.

Pachuca mantiene paso firme en el Clausura 2026 y se perfila como uno de los contendientes más sólidos rumbo a la Liguilla.