¡Patricio Salas anota el primer gol del 'nuevo' Estadio Banorte!

Pese a que la reinauguración del Estadio Banorte tras su remodelación fue el México Vs Portugal, este sábado 11 de abril se volvió a gritar gol en el Coloso de Santa Úrsula, terminando con 685 días de espera; el autor fue Patricio Salas en el minuto 17 del América Vs Cruz Azul.

Siendo el domingo 26 de mayo el último partido disputado en el entonces Estadio Azteca, el ahora Estadio Banorte abrió sus puertas el sábado 28 de marzo para el compromiso de la Selección Mexicana ante Portugal sin la presencia de Cristiano Ronaldo, sin embargo, pese a la expectativa que había, el gol no se hizo presente en el próximamente recinto 3 veces mundialista.

Panorámica del Estadio Banorte durante el México Vs Portugal desde la zona de los nuevos palcos de transmisión. Mexsport

Henry Martin -quien vive un oscuro presente en las Águilas- se convirtió en el último futbolista en celebrar un gol en el Coloso de Santa Úrsula, donde América venció 1-0 a Cruz Azul y se proclamó campeón del Apertura 2024 de Liga MX.

685 días después, el Estadio Banorte estalla

Como si todo estuviera escrito mediante un guión de película nominada al Óscar, un América Vs Cruz Azul lleno de polémica por los altos precios de los boletos y el estacionamiento, abría las puertas del Estadio Banorte para un duelo en donde dos equipos de Liga MX se enfrentaban.

Tomando la iniciativa y generando las primeras opciones de peligro desde los pies de Brian Rodríguez, fue en el minuto 17 cuando Alejandro Zendejas apareció por la banda de la derecha, recortó al centro de la cancha y envió un centro medido a Patricio Salas.

Ganándole la posición a su rival, Gonzalo Piovi, el delantero de 22 años remató de cabeza a primer poste para vencer a Andrés Gudiño -quien terminó ganándole la titularidad a Kevin Mier- y celebrar el primer tanto desde la reinauguración del remodelado Estadio Banorte.

BFG