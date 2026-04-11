América vs Cruz Azul (EN VIVO), J14 del Clausura 2026 de la Liga MX
Detalles, imágenes y goles del América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte, jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX
América
10
Cruz Azul
PRIMER TIEMPO
42'El remate de Erik Lira que va a las manos de Cota
39'¿Qué estaba haciendo Borja? Despejó el balón con la cabeza, pero fue a su portería
37'Nico Ibáñez no puede seguir en el partido y sale de cambio. Entra Gabriel Fernández
36'Nico Ibáñez está tendido en el césped; Cota asiste al futbolista de Cruz Azul
32'Disparoooo de Palavecino que va a las manos de Rodolfo Cota
30'Cruz Azul lo intenta; el árbitro marca tiro libre
20'Piovi es amonestado por una entrada sobre Zendejas. El árbitro indicó que es por reiteración de faltas
17'¡¡¡¡¡Gooooool del América!!!!! Qué gran servicio de Zendejas y Patricio Salas mandó un remate de cabeza pegado al poste izquierdo de Gudiño
12'¡¡¡Susto para Cruz Azul!!! Perfecta recepción de Brian Rodríguez, se quitó a un celeste y su disparo a primer poste fue atrapado por Gudiño
8'¡¡¡Gudiñooooo!!!
Disparo de Brian Rodríguez que desvió el arquero a tiro de esquina
7'Era una jugada que prometía más. Gonzalo Piovi se resbaló y no pudo mandar el balón al área
Reacciones de los aficionados que sí pagaron estacionamiento en el Estadio Banorte
‘Carísimo’, ‘Es un robo’, ‘está manchadísimo’ ‘Sí valió la pena pagar’. Lee aquí la nota completa
¡¡¡Inicia el partido!!!
América suma cinco triunfos seguidos sobre Cruz Azul en el ahora Estadio Banorte
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre América y Cruz Azul, jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX!