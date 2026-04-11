América vs Cruz Azul (EN VIVO), J14 del Clausura 2026 de la Liga MX

El remate de Erik Lira que va a las manos de Cota

42' El remate de Erik Lira que va a las manos de Cota

¿Qué estaba haciendo Borja? Despejó el balón con la cabeza, pero fue a su portería

39' ¿Qué estaba haciendo Borja? Despejó el balón con la cabeza, pero fue a su portería

Nico Ibáñez no puede seguir en el partido y sale de cambio. Entra Gabriel Fernández

37' Nico Ibáñez no puede seguir en el partido y sale de cambio. Entra Gabriel Fernández

Nico Ibáñez está tendido en el césped; Cota asiste al futbolista de Cruz Azul

36' Nico Ibáñez está tendido en el césped; Cota asiste al futbolista de Cruz Azul

Disparoooo de Palavecino que va a las manos de Rodolfo Cota

32' Disparoooo de Palavecino que va a las manos de Rodolfo Cota

Así festejaron los jugadores del América el 1-0 sobre Cruz Azul

Así festejaron los jugadores del América el 1-0 sobre Cruz Azul Mexsport

Piovi es amonestado por una entrada sobre Zendejas. El árbitro indicó que es por reiteración de faltas

20' Piovi es amonestado por una entrada sobre Zendejas. El árbitro indicó que es por reiteración de faltas

¡¡¡¡¡Gooooool del América!!!!! Qué gran servicio de Zendejas y Patricio Salas mandó un remate de cabeza pegado al poste izquierdo de Gudiño

17' ¡¡¡¡¡Gooooool del América!!!!! Qué gran servicio de Zendejas y Patricio Salas mandó un remate de cabeza pegado al poste izquierdo de Gudiño

El mensaje que apareció en el Estadio Banorte antes del inicio del partido entre América y Cruz Azul

El mensaje que apareció en el Estadio Banorte antes del inicio del partido entre América y Cruz Azul Mexsport