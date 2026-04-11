Caos vial y largas caminatas: así se vivió la llegada al América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte

Mientras unos privilegiados que desembolsaron poco más de mil pesos por un lugar de estacionamiento en el Estadio Banorte, la mayoría de la afición que asistió al América vs Cruz Azul vivió diversas complicaciones para arribar al lugar.

Pese a que el operativo de tránsito, con cierre de vialidades comenzó a las 18:00 horas, miles llegaron hasta con cuatro horas de anticipación sin complicaciones, con servicios de transporte público y taxis descargando pasaje frente al recinto.

El Tren Ligero fue uno de los transportes que los aficionados pudieron usar para llegar al Estadio Banorte Christian Mendoza

La ruta más caótica resultó para quienes viajaron en autobús. El corte a la circulación ocurrió a un kilómetro, por lo que el recorrido a pie en calzada de Tlalpan fue inevitable.

Omar Sánchez, un fanático del América en silla de ruedas, arribó junto con una de las barras bravas del América y consideró que el operativo de movilidad fue eficiente:

Soy del Ritual del Kaos, nos abrieron paso hasta el mercado, nos bajaron y sólo fue cruzar el puente, pero mucha gente estaba caminando todavía. Llegamos en micro. Tengo 30 años viniendo al estadio, esperemos los accesos sean mejores dentro”, señaló Omar.

La alternativa de metro en conexión con el tren ligero fue la más concurrida, con traslados directos (menos de 15 minutos) desde la terminal Tasqueña hasta Estadio Azteca.

Muy rápido la verdad, lo lento es entrar al estadio. Llegué en el tren ligero, pero vengo desde Chiapas, mi camino ha sido largo”, dice optimista Francisco, seguidor del Cruz Azul.

Le sigue un aficionado del América en la fila, quien coincidió en que “la movilidad un poco de fallas, entiendo que no se pueda llegar en auto, lo malo es la organización aquí en el estadio para entrar. Dejé mi vehículo por Acoxpa, la caminata está bien, pero el zig-zag para entrar al estadio es lo molesto. Eso sí, también exagerado el costo del estacionamiento”.

El acceso no fue el más eficiente para el Clásico Joven Christian Mendoza

El operativo de seguridad para el Clásico Joven fue de 2 mil 864 elementos, de los cuales, hubo apoyo de 45 vehículos oficiales, 18 policías en motocicleta y decenas de grúas para el despliegue en el tránsito.

Horas antes, cerca de los accesos 8 y 10, la policía realizó detenciones a sujetos que confrontaron a las autoridades en la renta de lugares de estacionamientos no permitidos en las inmediaciones del estadio próximamente tres veces mundialista.