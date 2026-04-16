Mike Trout silencia el Bronx: el cañonero de Angels logra un hecho histórico en Yankee Stadium

Mike Trout volvió a sonar como en sus mejores años, con batazos que no dejaron espacio a la duda ni al jardín. La serie en el Bronx se convirtió en una exhibición de poder que lo devolvió al centro de la conversación en Grandes Ligas.

El cañonero de los Angels conectó cinco cuadrangulares en cuatro juegos frente a los Yankees, con una colección de contactos que reflejan dominio total del pitcheo. Sus batazos registraron velocidades de salida de 108.7, 109.2, 110.1, 102.8 y 114.6 mph, con distancias de hasta 446 pies, cifras que sostienen la narrativa de un regreso contundente.

Trout marca historia

El quinto cuadrangular llegó en la séptima entrada del último juego de este jueves, ante el relevista Ángel Chivilli, quien se presentó en la temporada. Con ese swing, Trout se convirtió en el primer pelotero visitante en la historia en conectar jonrón en cuatro días consecutivos en el Bronx, una marca que no existía hasta esa tarde.

Además, igualó a Jimmie Foxx, Darrell Evans y George Bell con la mayor cantidad de vuelacercas en una serie contra los Yankees. . Trout ha conectado palo de cuatro esquinas en cinco juegos consecutivos frente a Nueva York desde la temporada pasada, empatando registros de Mark Trumbo, Albert Belle y Harold Baines.

Judge mantiene el ritmo

Aaron Judge observó cada batazo con una mezcla de asombro y respeto. Las cámaras lo captaron sonriendo tras cada jonrón del jardinero de Angels. Al término de la serie, el capitán de Nueva York no dudó en reconocer el poder de Trout.

Fue el hombre de la serie. Es uno de los mejores bateadores que tiene el juego", externó Judge en declaraciones recogidas por The New York Post.

La serie también ofreció un duelo de poder entre dos referentes de la liga. Trout y Judge, que combinan seis premios MVP, sumaron nueve cuadrangulares en cuatro juegos y se colocaron dentro del top 5 de jonrones en la temporada.

El cuarto encuentro fue para Angels, que se impuso 11-4 para dividir la serie. El resultado equilibró el duelo, pero dejó una impresión más duradera. Trout volvió a figurar en la conversación nacional.