Se acabó la aventura europea de Fidalgo y el Betis: el Braga los elimina

El Real Betis vivió una de sus noches más amargas en el Estadio La Cartuja. Lo que debía ser una fiesta para remontar el vuelo terminó en un naufragio ante un Sporting de Braga que no se amilanó por el ambiente sevillano. Con un 4-2 (5-3 en el global), el conjunto portugués asaltó Sevilla, dejando a los de Manuel Pellegrini fuera de la UEFA Europa League en una exhibición de eficacia lusa.

Pese al empuje inicial de la grada, el Betis fue un equipo de cristal. La defensa bética fue un auténtico coladero ante las transiciones eléctricas del equipo visitante. El Braga no necesitó dominar la posesión para castigar cada error en la salida de balón, silenciando a los miles de béticos que esperaban la clasificación a la siguiente ronda, en tanto cientos de ellos empezaron a abandonar el recinto andaluz hacia el minuto 70.

El Sporting de Braga convirtió casi cada llegada de peligro en un puñal. Mientras el Betis intentaba generar futbol con más corazón que cabeza, los visitantes golpeaban con una contundencia impropia de un visitante. El marcador de 4-2 en casa es un resultado que escuece especialmente, ya que el global de 5-3 refleja una superioridad física y táctica que el equipo verdiblanco no pudo contrarrestar en ninguno de los dos partidos.

Fidalgo (15), de espaldas, tras una dura acción. AFP

¿Cómo le ha ido a Fidalgo en el Betis?

Desde los campos de Coapa, Álvaro Fidalgo se incorporó al Real Betis a principios de 2026. Su desempeño generó "sensaciones inmejorables", según el registro de la prensa andaluz, posicionándose rápidamente como una de las revelaciones de la temporada. Participó en tres compromisosde la Europa League: uno contra el Panathinaikos y los dos ante el Braga. En la vuelta, disputó 65 minutos, completando el 73% de sus pases.

Destaca su primer gol en España, anotado en el derbi ante el Sevilla. El técnico Manuel Pellegrini elogió su capacidad, señalando que "nos da buena técnica y pierde muy pocos balones". En La Liga 2025-26, Fidalgo registra un gol y un 90% de pases completados. A pesar de un rendimiento, recientemente fue relegado, quedando sin minutos en partidos consecutivos. Su impacto, sin embargo, ha sido positivo, anque su consolidación en el once titular queda pendiente para el resto de la temporada, antes de que sea convicado por la Selección de México para el Mundial 2026.