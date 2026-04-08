Tiger Woods bajo la lupa: fiscales buscan sus recetas médicas tras choque y arresto en Florida

Los documentos judiciales abren una nueva línea en el caso de Tiger Woods. Fiscales en Florida han solicitado acceso a todos los registros relacionados con los medicamentos recetados al golfista, incluyendo dosis y advertencias sobre conducir que aparecen en los frascos.

La petición forma parte de la investigación tras el accidente automovilístico ocurrido el mes pasado, por el cual Woods fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias. El jugador se declaró inocente.

La evidencia que buscan los fiscales en el caso Woods

De acuerdo con los registros presentados ante la corte, la citación podría emitirse el 22 de abril si la defensa no presenta objeciones en un plazo de 10 días. La información médica es considerada clave para determinar si el consumo de fármacos influyó en su capacidad al volante.

El sheriff del condado de Martin, John Budensiek, indicó que Woods pasó la prueba de alcoholemia, pero se negó a un análisis de orina para detectar otras sustancias. Durante el interrogatorio, el golfista reconoció haber tomado medicamentos esa misma mañana.

Las autoridades reportaron el hallazgo de dos pastillas blancas en su bolsillo, identificadas como hidrocodona, un opioide utilizado para tratar el dolor.

Las imágenes del accidente

A inicios de mes, la policía difundió videos captados por cámaras corporales que documentan las secuelas del accidente. En las imágenes, Woods aparece arrodillado junto a su vehículo volcado tras impactar contra un camión.

En el video completo, el golfista mantiene la calma y explica a los agentes el momento del choque. “Miré mi teléfono y, de repente, ¡bum!”, se le escucha decir.

El incidente no dejó heridos, aunque Woods tuvo que salir por la puerta del pasajero para liberarse del vehículo. Antecedentes y proceso abierto

Este episodio marca la segunda detención de Woods bajo sospecha de conducir bajo los efectos. En 2017 fue encontrado dormido en su automóvil en Florida. Un informe toxicológico reveló entonces la presencia de múltiples fármacos en su organismo.

En 2009 también protagonizó un accidente en el que se detectaron somníferos, aunque en ese caso no fue arrestado.

Woods señaló previamente en redes sociales que comprende la gravedad de la situación y que se enfocará en su salud. Mientras tanto, el proceso legal avanza con la posible incorporación de pruebas médicas que podrían definir el rumbo del caso.